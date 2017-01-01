В Одессе все службы работают в оперативном режиме

Одесский городской голова Геннадий Труханов провел рабочее заседание штаба по ликвидации последствий непогоды. На заседании присутствовали: профильные вице-мэры, руководители городских районных администраций, профильных структурных подразделений Одесского городского совета, представители энергоснабжающих компаний, Национальной полиции и ГСЧС.

Оперативные данные служб по состоянию на 12:00.

Чрезвычайных, внештатных ситуаций в городе нет. Зафиксировано отключение 9 трансформаторных подстанций, что привело к прекращению подачи электроэнергии на 14-16 станциях Б. Фонтана. Аварийная бригада ПАО «Одессаоблэнерго» выехала на место. По остальным службам аварийных ситуаций не зафиксировано.

В каждом подразделении и районных администрациях сформированы штабы по взаимодействию и оперативному реагированию на внештатные ситуации, работают оперативные бригады.

По городу курсируют 43 экипажа Национальной полиции, машины ГСЧС приведены в готовность №1.

С 8:00 в город запрещены въезд и выезд большегрузного транспорта. Патрульная служба Национальной полиции также не выпускает из города легковой транспорт, въезд в город для легкового автотранспорта - без ограничений.

Проезжаемость по городу обеспечена. С утра улицы города были посыпаны песчано-солевой смесью. Городской маршрутный транспорт функционирует в полном объеме. По городским трамвайным маршрутам на поселок Котовского и Таирова курсирует снегоуборочная техника. Ограничено движение трамвая №20, по маршруту пущен рейсовый автобус. Частично изменены маршруты троллейбусов №9 – движение организовано до ж/д вокзала, и №12 – до остановки «Дом мебели».

В Суворовском районе по ул. Жолио-Кюри, 29а (в районе автомойки «Нептун) и Приморском районе – парке Преображенском (ул. Мечникова) функционируют пункты обогрева. В каждом пункте находятся медсестра, сотрудники КП «Муниципальная охрана», волонтеры, палатки обеспечены запасом дров, чая, бутербродов. По состоянию на 12-00 уже есть первые обратившиеся за помощью. Волонтеры фиксируют всех обратившихся и, в случае необходимости, распределяют их по 12 центрам для временного размещения. Также есть договоренность с руководством железной дороги по оказанию помощи в отправке людей по месту проживания.

КП «Городские дороги» созданы бригады по ликвидации последствий непогоды. Работает снегоуборочная техника: 82 единицы коммунальной техники и 20 единиц привлеченной. Во всех районах посменно работают бригады дворников. Во взаимодействии с городом работают активные граждане, готовые оказать всю необходимую помощь попавшим в сложную ситуацию, связанную с непогодой.

Хлебзаводы обеспечены 4-дневным запасом муки, АЗС – топливом, магазины – продуктами. Руководство организаций и предприятий города получили предписания о необходимости уборки от снега прилегающей территории.