Завтра в одесских трамваях зазвучат колядки

Одесская епархия Украинской православной церкви приглашает посетить уникальный рождественский перформанс, подготовленный молодежью города.
8 января 2017 года,хоровые коллективы Одесской епархии,сохраняя давние украинские традиции празднования Рождества,объедут весь город в украшенных праздничной иллюминацией трамвайных вагонах, исполняя колядки и оповещая одесситов о чуде Христова Рождества.
Впервые Украинская православная церковь устраивает музыкальную акцию такого масштаба: пять молодежных хоровых коллективов, пять популярных трамвайных маршрутов и пять свето-музыкальных трамваев. Благодаря звуковым установкам одесситы смогут издалека услышать проезжающих колядников, а на некоторых остановках хористы выйдут к горожанам с песнями, поздравлениями и сладкими угощениями для самых маленьких.
Праздничный Рождественский перформанс будет длиться более двух часов. А в 20.00 все хоровые коллективы съедутся на Старосенную площадь, где будет установлен Рождественский вертеп, чтобы еще раз выступить перед одесситами в честь Великого христианского праздника и поздравить всех с Рождеством Христовым.
Расписание движения Рождественских трамваев:
«6 ст. Большого Фонтана – Старосенная пл.»
Молодежный хор Одесской епархии под управлением регента Алины Миндюк.
6 ст. Большого Фонтана – 18.00
5 ст. Большого Фонтана
Куликово поле
П. Шевченко – 19.37
Пл. Старосенная – 20.00
«Люстдорф – Старосенная пл.»
Молодежный хоровой коллектив храма Успения Пресвятой Богородицы г. Черноморска под управлением Сергея Русначенко.
Люстдорф – 18.14/18.24
7 ст. Люстдорфской дороги – 18.44
Пл. Толбухина – 18.55
Пл. Старосенная – 19.13
П. Шевченко – 19.37
Пл. Старосенная – 20.00
«И. Рабина – Старосенная пл.»
Молодежный хоровой коллектив храма Сретения Господня под управлением регента диакона Владимира Ксендзюка.
И. Рабина – 18.41
Пл. Деревянко – 18.45/18.55
Пл. Старосенная – 19.14
П. Шевченко – 19.38
Пл. Старосенная – 20.01
«16 ст. Большого Фонтана – Старосенная пл.»
Молодежный хоровой коллектив под управлением регента женского Михайловского монастыря Ксении Федяй.
16 ст. Большого Фонтана – 18.12/18.22
5 ст. Большого Фонтана – 18.42
Куликово поле – 18.57
Пл. Старосенная – 19.15
П. Шевченко – 19.39
Пл. Старосенная – 20.02
«Автовокзал – Старосенная пл.»
Молодежный хоровой коллектив храмов Суворовского района под управлением регента храма Святой мученицы Варвары Рудич Павла.
Автовокзал 18.37
Ул.Б.Арнаутская – 18.49
Ул. Екатерининская – 18.56
Ж/д вокзал – 19.00
Музкомедия – 19.03
Аркадия – 19.18
П.Шевченко – 19.40
Пл. Старосенная 20.03