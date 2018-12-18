Завтра в одесских трамваях зазвучат колядки

Одесская епархия Украинской православной церкви приглашает посетить уникальный рождественский перформанс, подготовленный молодежью города.

8 января 2017 года,хоровые коллективы Одесской епархии,сохраняя давние украинские традиции празднования Рождества,объедут весь город в украшенных праздничной иллюминацией трамвайных вагонах, исполняя колядки и оповещая одесситов о чуде Христова Рождества.

Впервые Украинская православная церковь устраивает музыкальную акцию такого масштаба: пять молодежных хоровых коллективов, пять популярных трамвайных маршрутов и пять свето-музыкальных трамваев. Благодаря звуковым установкам одесситы смогут издалека услышать проезжающих колядников, а на некоторых остановках хористы выйдут к горожанам с песнями, поздравлениями и сладкими угощениями для самых маленьких.

Праздничный Рождественский перформанс будет длиться более двух часов. А в 20.00 все хоровые коллективы съедутся на Старосенную площадь, где будет установлен Рождественский вертеп, чтобы еще раз выступить перед одесситами в честь Великого христианского праздника и поздравить всех с Рождеством Христовым.

Расписание движения Рождественских трамваев:

«6 ст. Большого Фонтана – Старосенная пл.»

Молодежный хор Одесской епархии под управлением регента Алины Миндюк.

6 ст. Большого Фонтана – 18.00

5 ст. Большого Фонтана

Куликово поле

П. Шевченко – 19.37

Пл. Старосенная – 20.00

«Люстдорф – Старосенная пл.»

Молодежный хоровой коллектив храма Успения Пресвятой Богородицы г. Черноморска под управлением Сергея Русначенко.

Люстдорф – 18.14/18.24

7 ст. Люстдорфской дороги – 18.44

Пл. Толбухина – 18.55

Пл. Старосенная – 19.13

П. Шевченко – 19.37

Пл. Старосенная – 20.00

«И. Рабина – Старосенная пл.»

Молодежный хоровой коллектив храма Сретения Господня под управлением регента диакона Владимира Ксендзюка.

И. Рабина – 18.41

Пл. Деревянко – 18.45/18.55

Пл. Старосенная – 19.14

П. Шевченко – 19.38

Пл. Старосенная – 20.01

«16 ст. Большого Фонтана – Старосенная пл.»

Молодежный хоровой коллектив под управлением регента женского Михайловского монастыря Ксении Федяй.

16 ст. Большого Фонтана – 18.12/18.22

5 ст. Большого Фонтана – 18.42

Куликово поле – 18.57

Пл. Старосенная – 19.15

П. Шевченко – 19.39

Пл. Старосенная – 20.02

«Автовокзал – Старосенная пл.»

Молодежный хоровой коллектив храмов Суворовского района под управлением регента храма Святой мученицы Варвары Рудич Павла.

Автовокзал 18.37

Ул.Б.Арнаутская – 18.49

Ул. Екатерининская – 18.56

Ж/д вокзал – 19.00

Музкомедия – 19.03

Аркадия – 19.18

П.Шевченко – 19.40

Пл. Старосенная 20.03