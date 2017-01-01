Митрополит Агафангел поздравил одесситов с Рождеством

7 января, в светлый праздник Рождества Христова, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе в сослужении соборного духовенства.

За богослужением были зачитаны праздничные Рождественские послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и правящего архиерея Одесской епархии.

В своем архипастырском слове Владыка поздравил многочисленных верующих, собравшихся не смотря на непогоду в этот старинный собор, со светлым праздником Рождества Христова и пожелал, чтобы Богомладенец принес мир и спокойствие нашей многострадальной стране, чтобы исчезли из сердец вражда и ненависть, а засиял свет Христовой любви, разбивающей оковы всякого греха:

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры.

В эти святые и праздничные дни, наполненные неугасимым светом Рождественской звезды, все мы мысленно предстоим в Вифлеемской пещере пред смиренными яслями, в которых возлежит Царь Царей, пришедший в мир, для того, чтобы возвестить всем вечное благовестие правды Божией и подарить всему человечеству примирение с Богом. Средостение вражды, возникшей в результате грехопадения, разрушается воплощением Божиим, и небесные Ангелы, созерцающие явление великой благочестия тайны (1Тим.3,16), воспевают удивительную по своему величию и глубине песнь воплотившемуся Творцу, благовествуя спешащим на поклонение пастырям: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк.2,14).

Бесплотные силы возглашают славу Божию, открывающуюся в маленьком беззащитном Младенце. Превечный Бог ради любви к Собственному творению выходит из непознаваемой глубины Своей Божественной непостижимости и становится Человеком. Неизвестный и неузнаваемый Творец рождается в убогой пещере, и лишь волхвы и пастухи спешат навстречу Ему. Повиваемый пеленами, разрывает узы греха, опутывавшие человечество. Люди не находят для Него места в своих жилищах, а холодная пустыня готовит вертеп. Небошествующая заря Рождественской звезды освещает Его воплощение, а ожесточение, помрачающее рассудок злочестивого Ирода, оттачивает оружие для убийства невиновных.

С самого момента Рождества человеческая злоба и жестокость пытаются противостоять Богомладенцу. Он еще ничего не совершил, а Его уже хотят убить; Он еще не научился говорить, а уже вынужден бежать в землю изгнания. И вся Его жизнь будет отмечена непрекращающейся враждой мира сего, который, по слову Священного Писания, «во зле лежит» (1 Ин.5,19).

Но эта злоба окажется бессильной пред величием воплощенной Божией Любви, возлюбившей мир (Ин.3,16) и взошедшей на Крест, дабы всякий верующий не погиб во мраке греха, но наследовал вечный мир жизни с Богом. И пред сиянием правды этого божественного мира отступают посрамленными злоухищрения служителей адской бездны. Именно поэтому вновь и вновь звучит под сводами православных храмов и в сокровенной глубине верующих сердец пение ангелов, восклицающих: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение».

Это рождественское благовестие, разлившееся более двух тысяч лет назад над спящими холмами Палестины, по сегодняшний день наполняет всю вселенную гармонией, любовью и спокойствием, возвещая мир на земле и благоволение в людях.

Но, к сожалению, эту удивительную ангельскую песнь ныне тщатся заглушить ужасающие звуки битв и войн, стоны страдания и боли. Нашу многострадальную землю, освященную крестом Первозванного апостола и иорданскими струями крещальных вод седого Днепра, благословенную молитвами многих поколений подвижников благочестия, обильно удобренную трудовым потом земледельцев и тружеников, посетило горе. В результате отступления от богозаповеданного пути любви и милосердия на землях нашей Родины вспыхнуло пламя войны, пожирающее города и людские судьбы, ввергающее в пропасть ненависти и отчаяния, разрушающее надежду на завтрашний день. Многие пытаются остановить это ужасающее бедствие, забывая, что его первопричина скрыта от взгляда политических комментаторов и интернет-блогеров. Помня о том, что именно беззаконие, как попрание установленных Самим Спасителем норм морали, является причиной оскудения любви (Мф.24,12) и роста ненависти, Церковь призывает своих верных чад увидеть главную причину всех зол и несчастий, посещающих человеческий род – грех.

Именно человеческий грех открывает врата нашей жизни для вторжения в нее отца лжи и человекоубийцы искони диавола (Ин 8,44). И для того, чтобы преодолеть последствия его влияния и обрести мир между собой, необходимо отказаться от следования за грехом. Путь к вожделенному миру лежит только через примирение с Богом посредством покаяния. Его внутренний стержень – молитва и обращение ко Господу. Поэтому ангельское славословие, воспетое в светоносную ночь Христова Рождества, правильно устанавливает иерархию ценностей: благоволение и личное счастье каждого человека на земле возможно лишь при условии мира. Но мир, как дар Божий, невозможен до тех пор, пока человек не вознесет славу Богу, пока не прославит Бога своими молитвами и благими делами. Эту истину подтверждает и псалмопевец Давид, призывающий в сии святые дни каждого человека: «Уклониться от зла и сотворить добро, взыскать мира и устремиться к нему» (Пс.33,14). В контексте Священного Писания наше стремление к миру обретает свою актуальность не в политических спекуляциях на человеческом горе, а в уклонении от греховного зла и старании делать добро.

Поэтому сегодня Церковь сугубо возносит свое ходатайство о мире и призывает присоединиться к молитве каждого человека доброй воли. Пусть огонек нашей молитвы в светлые и святые рождественские праздники станет еще одной лампадой, сияющей пред Престолом Божиим, наполняющей сегодняшний день светом любви и озаряющей жизненный путь.

Молитва является свидетельством любви и доверия к Богу, которые находят свое выражение в любви к Божьему творению – людям. Знакомое каждому человеку чувство справедливости свидетельствует, что какой мерой мы будем мерить, такой и нам будет отмерено. Следовательно, если мы ищем мира и милости Божией, мы сами должны научится быть милосердными, потому что Священное Писание возвещает «суд без милости не сотворившему милости» (Иак.2,13), а милостивым обещает, что они будут помилованы (Мф.5,7).

В сегодняшний момент человеческой истории, ознаменованный социальным кризисом и кризисом человеческих взаимоотношений, у каждого из нас есть возможность проявить своё милосердие. Церковь не просто призывает к милосердию, она являет пример и образец служения тем, кто оказался в бедственном положении. Одесская митрополия ежедневно оказывает помощь сотням и тысячам нуждающихся и обездоленных. На объятый пламенем войны восток Украины отправляются тонны гуманитарной помощи, собранной по крупицам, в каждой из которых теплится искорка человеческой любви, сострадания и боли.

Именно такие малые искорки, являющиеся отблеском небесного сияния Рождественской звезды, объединяясь в единое пламя человеческой жертвенности, дают надежду на то, что не человеческими усилиями, но милостью и благодатью Божией, все мы сообща преодолеем нравственный и социально–экономический кризис, остановим бурю братоубийственной войны, ненависти, зла и сможем отереть слезы от очей скорбящих матерей, потерявших своих сыновей и мужей, облегчить страдания и боль вдов и сирот и в глубине тихого и ликующего сердца, исполненного милосердием и любовью, услышать радостную песнь ангелов: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение».

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри и пастыри, дорогие братья и сестры!

Вновь и вновь от всей души поздравляю вас с мироспасительной и светлой радостью праздника Рождества Христова и наступившего Нового года. Пусть грядущее лето благости Божией станет для каждого из нас периодом новых свершений и достижений, годом мира, любви и милосердия, годом молитвы и христианской добродетели. Пусть свет Вифлеемской звезды освещает сиянием добра и счастья нашу жизнь, сохраняя наши семьи, наших родных и близких от всех зол и скорбей, пусть милость и благодать Божия будут со всеми вами.