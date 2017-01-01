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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло сегодня на трассе «Одесса-Рени»

Категория: Новости / Происшествия


Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло сегодня на трассе «Одесса-Рени»

По информации патрульной полиции килийской райадминистрации рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту «Килия-Одесса», проезжая по территории Татарбунарского района, столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Газель». В результате одна из пассажиров микроавтобуса получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Пассажиры рейсового автобуса не пострадали.

По предварительным выводам, причиной ДТП стала плохая видимость, вызванная сильным ветром и снегопадом.

Добавим, что в настоящее время во избежание ЧП по распоряжению и.о. губернатора Соломии Бобровской движение междугородних автобусов в регионе приостановлено вплоть до улучшения погодных условий.



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