Дерзкое преступление было совершено накануне в в Одессе

По сообщению пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 6 января утром трое неизвестных, представившись сотрудниками коммунальных служб, и одетые в жилетки коммунальщиков под предлогом проверки показания счетчиков проникли в квартиру в Удельном переулке.

Так они связали и избили хозяев - мужчину и женщину, с целью завладения материальными ценностями.

В результате нанесенных травм 68-летний мужчина скончался. Нападавшим удалось скрыться до приезда полиции, которую вызвали соседи, встревоженные странными звуками исходящими из квартиры.

Однако, по имеющимся данным, благодаря оперативной работе сотрудники полиции не только быстро установили приметы преступников, но и вечером того же дня задержали их. Преступниками оказались трое неоднократно судимых граждан Молдовы.

Проводятся следственные действия. По факту преступления возбуждено уголовное производство по статье 115 часть 1( умышленное убийство).