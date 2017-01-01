Непогода: Полиция работает в усиленном режиме

В ряде интернет-изданий появилась информация о якобы наличие пробок и скопления большого количества крупногабаритных грузовиков вдоль Клеверного моста и у поста «Два Столба».

Главное управление Национальной полиции в Одесской области информирует, что в настоящее время проезд на указанных участках силами полиции и Облавтодору возобновлено, заторы ликвидированы, проводится работа по постоянному расчистке автодорог.

Крупногабаритные грузовики стоят в местах отстоя и на заправках. Граждане, попавшие в снежные заторы, находятся в местах обогрева и АЗС.

Кроме этого, два автобуса международного сообщения «Кагул-Москва» застряли в районе с.Кирничкы Измаильского района. Пассажиры и водители указанных транспортных средств были освобождены из снежного плена работниками роты дорожной-патрульной службы ГУНП в Одесской области.

45 человек были доставлены вместе с автотранспортом до ближайшей АЗС, где в дальнейшем, согласно скоординированного плана действий, были переданы ГСЧС в Одесской области. С Измаила на помощь интуристам выезжал передвижной пункт обогрева. Спасательные операции продолжаются. Полиция работает в усиленном режиме, отметили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.