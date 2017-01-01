В Одессе нашли лесную контрабанду (фото)

В результате проведенных обысков сотрудниками Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Национальной полиции Украины изъято более трех тысяч с половиной кубических метров лесопродукции на общую сумму более 2,8 млн.грн., Экспорт которой запрещен.

Оперативниками было установлено, что на станциях регионального филиала «Одесской железной дороги» Раздельная-Сортировочная и Кучурган находятся железнодорожные вагоны с лесопродукцией.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины работниками УЗЭ в Одесской области совместно с пограничниками, работниками областной прокуратуры, спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступности УСБУ в Одесской области и представителями Одесского областного управления лесного и охотничьего хозяйства были проведены санкционированные обыски, в ходе которых установлено, что в данных вагонах находится от 30% продукции деловой древесины - булыжники сосны, которая должна поступить в Румынию как топливная древесина в адрес предприятия нерезидента.

«Согласно ст.2-1 Закона Украины« Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов », вывоз указанной лесопродукции за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта - запрещено, - рассказал начальник Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Национальной полиции Украины Алексей Семенцов - в результате проведенной спецоперации изъято 3696 кубических метров лесной продукции на общую сумму более 2,8 миллиона гривен».

В настоящее время решается вопрос, о наложении ареста на удаленную продукцией. В соответствии с законодательством указанные деяния наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Досудебное следствие продолжается.