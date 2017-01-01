На Варшаву самолеты будут летать теперь чаще

В летнем сезоне-2017 авиакомпания LOT Polish Airlines авиалинии увеличит частоту выполнения рейсов на линии Одесса-Варшава. Поэтапно количество рейсов возрастет с 7 до 11 в неделю.

Так, с 26 марта будет добавлен второй рейс по воскресеньям. Время вылета из Одессы – 18.00, из Варшавы – 14.35 по местному времени.

С 19 июля будут введены дополнительные частоты по понедельникам, средам, а также по четвергам. В понедельник и среду рейсы из Одессы будут отправляться в 14.50, из Варшавы – в 11.25. По четвергам вылет из Одессы - в 18.00, из Варшавы – в 14.35. Все рейсы выполняются на комфортабельном среднемагистральном лайнере Embraer 170.

Дневные и вечерние вылеты обеспечат удобные стыковки в аэропорту Варшавы на рейсы как европейских, так и трансконтинентальных направлений авиакомпании LOT.

В текущем зимнем расписании авиакомпания LOT Polish Airlines выполняет 7 рейсов в неделю.