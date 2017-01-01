 
Информация к новости
  • Просмотров: 360
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

42-летний гражданин Молдовы, обвиняемый в совершении двойного убийство в Одесской области помещен в СИЗО

Категория: Новости / Происшествия


42-летний гражданин Молдовы, обвиняемый в совершении двойного убийство в Одесской области помещен в СИЗО

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области, против него возбуждено уголовное производство по статье 115 части 1 УК Украины (умышленное убийство двух и более людей), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, что утром 1 января в частном доме в селе Прилиманское Овидиопольского района Одесской области были обнаружены тела мужчины и женщины с рубящими ранами по всему телу. Благодаря оперативным мероприятиям была установлена личность предполагаемого убийцы, который был задержан в Одессе уже 3 января.

По имеющейся информации, задержанный признался в содеянном, объяснив, что зарубил людей во время вспышки ревности во время совместного распития алкоголя.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 