42-летний гражданин Молдовы, обвиняемый в совершении двойного убийство в Одесской области помещен в СИЗО

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области, против него возбуждено уголовное производство по статье 115 части 1 УК Украины (умышленное убийство двух и более людей), предусматривающе й наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, что утром 1 января в частном доме в селе Прилиманское Овидиопольского района Одесской области были обнаружены тела мужчины и женщины с рубящими ранами по всему телу. Благодаря оперативным мероприятиям была установлена личность предполагаемого убийцы, который был задержан в Одессе уже 3 января.

По имеющейся информации, задержанный признался в содеянном, объяснив, что зарубил людей во время вспышки ревности во время совместного распития алкоголя.