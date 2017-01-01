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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Городские службы подготовили уже два проекта строительства новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Одесса

Категория: Новости


Как рассказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько,

«…эти проекты уже прошли все необходимые экспертизу и представлены в Министерство инфраструктуры!»

Теперь, по словам чиновника, все зависит от Кабмина. Ведь согласно принятым Правительством правилам, финансирование строительства взлетно-посадочных полос в аэропортах Украины ведется строго из госбюджета.

Более того, строительством могут заниматься только специально уполномоченные государством структуры.

Как отметил Александр Илько, обращение в Министерство инфраструктуры уже направлено: 

«Мы ожидаем ответа в первой половине 2017 года. При этом, если финансирование выделено не будет и строительство полосы не начнется, функционирование аэропорта представляется проблематичным».

Отметим, однако, что по данным пресс-службы аэропорта, «воздушные ворота» Одессы справляются со своими задачами. Правда, действующая полоса делает аэропорт весьма метеочувствительным.



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