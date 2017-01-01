Городские службы подготовили уже два проекта строительства новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Одесса

Автор: Александр МИХАЙЛОВ, "Слово"
Как рассказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько,
«…эти проекты уже прошли все необходимые экспертизу и представлены в Министерство инфраструктуры!»
Теперь, по словам чиновника, все зависит от Кабмина. Ведь согласно принятым Правительством правилам, финансирование строительства взлетно-посадочн
Более того, строительством могут заниматься только специально уполномоченные государством структуры.
Как отметил Александр Илько, обращение в Министерство инфраструктуры уже направлено:
«Мы ожидаем ответа в первой половине 2017 года. При этом, если финансирование выделено не будет и строительство полосы не начнется, функционирование аэропорта представляется проблематичным».
Отметим, однако, что по данным пресс-службы аэропорта, «воздушные ворота» Одессы справляются со своими задачами. Правда, действующая полоса делает аэропорт весьма метеочувствитель