Дорогу на Овидиополь расчистили, ездить можно

По сообщению Одесской областной государственной администрации, с 13:30 сегодняшнего дня открыто движение транспортных средств, кроме грузовых, большегрузных и крупногабаритных на автодороге Р-70 "Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши- / М-15" на участке от города Одессы в пгт. Овидиополь.

Также можно уже ездить по трассе Одесса - Николаев, хотя ограничение на проезд грузовиков и автобусов еще действует. Открыты для движения транспорта трасса Одесса-Киев и дорога Одесса - Южный. На остальных автомобильных дорогах региона работает снегоуборочная техника.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, всего на дорогах региона 297 ед. техники, из них: КДМ (пескоразбрасывателей) - 62 ед., бульдозеров- 28 ед., автогрейдеров - 56 ед., погрузчиков - 68 ед., 12 - автомобилей с отвалом - 1, тракторы с отвалом – 70. Привлечено 300 работников.