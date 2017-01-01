Одесситов приглашают на парад праздничных трамваев. Будет красиво!

Сегодня праздничные вагоны КП «Одесгорэлектротранс», которые начали курсировать по Одессе 30 декабря минувшего года, проведут парад трамваев, сообщает пресс-служба ОГЭТ.

Украшенные красочными гирляндами, они выйдут на маршруты из разных районов Одессы и проследуют в центральную часть города - в парк Шевченко и затем на Старосенную площадь. Сюда они прибудут в 20:00.

Одесситы и гости города смогут не только полюбоваться трамвайными вагонами, собранными сотрудниками КП «Одесгорэлектротранс», но и проехаться в них по улицам Южной Пальмиры. Внутри пассажиров будут встречать колядники, которые подготовили подарки детям. По прибытию на Старосенную площадь в 20:00 зрителей поздравят с Рождеством Христовым хор Одесской епархии и Рождественский вертеп. Под аккомпанемент живой музыки будут представлены народные колядки и Рождественские песнопения. Детей ждет сладкое угощение и горячий чай.

Расписание движения Рождественских трамваев, 8 января 2017 года

Схема движения по трамвайному маршруту «Люстдорф - Старосенная»

Выход из депо №1 (17.23) - Люстдорф (18.14/18.24) -7 ст. Люстдорфской дороги (18.44) - Пл. Толбухина (18.55) - Пл. Старосенная (19.13) - Парк им. Шевченко (19.37) - Пл. Старосенная (20.00)

Схема движения по трамвайному маршруту «И. Рабина - Старосенная»

Выход из депо №1 (18.14) - ул. И. Рабина (18.41) - пл. Деревянко (18.45/55) - пл. Старосенная (19.14) - парк им. Шевченко (19.38) - пл. Старосенная (20.00)

Схема движения по трамвайному маршруту «16 ст. Большого фонтана - Старосенная»

Выход из депо №1 (17.25) - 16. ст. Б. Фонтана (18.12/22) - 5 ст. Б. Фонтана (18.42) - Куликово поле (18.57) - пл. Старосенная (19.15) - парк Шевченко (19.39) - пл. Старосенная (20.02)

Схема движения по трамвайному маршруту «Автовокзал - Старосенная»

Выход из депо №1 (18.22) - Автовокзал (18.37) - ул. Б. Арнаутская (18.49) - ул. Екатерининская (18.56) - Ж.Д. вокзал (19.00) - Музкомедия (19.03) - Аркадия (19.18) - парк им. Шевченко (19.40) - пл. Старосенная (20.03)

Схема движения по трамвайному маршруту «Паустовского - Черноморского казачества» (2 рейса)

Выход из депо №2 (16.52) - ул. Черноморского казачества (17.12 и 18.49) - Лузановка (17.34 и 19.11) - ул. Паустовского (17.55 и 19.32) - Лузановка (18.14 и 19.50) - ул. 7-я Пересыпская (18:24 и 20.00)