Глава "Укрзалиныци" направил в Одессу комиссию из-за жалобы на холодный вагон с сугробами снега внутри

Глава "Укрзалиныци" Войцех Балчун направил в Одессу комиссию из-за жалобы на холодный вагон с сугробами снега внутри. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

В.Балчун отметил, что ни одна жалоба не останется без внимания.

"В ситуации разбираемся. Поезд одесского формирования. Во вторник туда едет комиссия от "Укрзалізниці". Есть вопросы по руководству депо. Проводники жалуются на качество угля. Отобрали пробы, отдали на экспертизу. Пассажиры не должны страдать. Извинения за дискомфорт", – написал он.

Напомним, пассажиры поезда №108, который 7 января отправился из Одессы в Ужгород, обнаружили в вагоне снег. Как оказалось, в плацкартном вагоне не работало отопление, а снег задувало на полки сквозь щели в окнах. Об инциденте на своей странице в Фейсбук написала одесская журналистка Елена Пономарева.