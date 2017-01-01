Запущен дополнительный поезд Одесса-Измаил

По настоятельной просьбе руководства областного совета одесская железная дорога запустила 8 января дополнительный поезд по маршруту «Одесса-Измаил», который состоит из 8 вагонов.

Поезд уходит из Одессы в 16 часов 20 минут и прибывает в Измаил в 22 часа 54 минуты.

В обратном направлении сосав следует уже ночью - выезжает из Измаила в 23 часа 59 минут и прибывает в областной центр в 6 часов 39 минут утра.

По предварительным поезд буде функционировать, по крайней мере, до того момента, пока проезжаемость по основным дорогам региона не будет полностью восстановлена.

Разумеется, в первую очередь речь идет о полном восстановлении движения по трассе «Одесса-Рени».

Напомним, что в результате снегопада и шквалистого ветра движение по трассе «Одесса-Рени» была прервано, во многих местах образовались транспортные заторы. В результате практически единственным связующим звеном между областным центром и юго-западом региона осталась железная дорога.