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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе пункты обогрева обеспечены всем необходимым (фото)

Категория: Новости

В Одессе пункты обогрева обеспечены всем необходимым (фото)

На период низких температур в Одессе открыты муниципальные пункты обогрева в Суворовском районе - по ул. Жолио-Кюри, 29а (в районе автомойки «Нептун) и в Приморском районе – в парке Преображенском (ул. Мечникова).

Сотрудники управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей продолжают обеспечивать бесперебойную организацию снабжения продуктами питания этих пунктов обогрева.

Хлебобулочные изделия, одноразовая посуда, крупы, соль, сахар, печенье, чай, кофе, питьевая вода и другие продукты питания находятся в пунктах обогрева в достаточном количестве. Питанием также обеспечены дежурные работники городских служб, участвующие в ликвидации последствий непогоды.

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В Одессе пункты обогрева обеспечены всем необходимым (фото)
В Одессе пункты обогрева обеспечены всем необходимым (фото)
В Одессе пункты обогрева обеспечены всем необходимым (фото)
В Одессе пункты обогрева обеспечены всем необходимым (фото)
В Одессе пункты обогрева обеспечены всем необходимым (фото)
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Источник: Официальный сайт города Одессы



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