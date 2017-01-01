В Одессе пункты обогрева обеспечены всем необходимым (фото)

На период низких температур в Одессе открыты муниципальные пункты обогрева в Суворовском районе - по ул. Жолио-Кюри, 29а (в районе автомойки «Нептун) и в Приморском районе – в парке Преображенском (ул. Мечникова).

Сотрудники управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей продолжают обеспечивать бесперебойную организацию снабжения продуктами питания этих пунктов обогрева.

Хлебобулочные изделия, одноразовая посуда, крупы, соль, сахар, печенье, чай, кофе, питьевая вода и другие продукты питания находятся в пунктах обогрева в достаточном количестве. Питанием также обеспечены дежурные работники городских служб, участвующие в ликвидации последствий непогоды.