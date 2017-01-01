Хоровые коллективы Одесской епархии и православная молодежь поздравили одесситов Рождественскими колядками (фото)

Вечером 8 января по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского молодежный отдел Одесской епархии совместно с КП «Одесгорэлетротранспорт» организовали рождественские акции на украшенных красочными гирляндами трамваях, которые проехали по улицам Одессы и в 20.00 прибыли на Старосенную площадь.

Выехав из парка Шевченко на Старосенную площадь съехались пять празднично украшенных рождественских трамваев. По дороге в вагонах звучали рождественские песни и колядки в исполнении молодежного хора Одесской епархии Украинской Православной Церкви.

«В нашей жизни всегда так много обязанностей, что не всегда получается сходить в Церковь, тем более, когда праздник попадает в будний день. В таком случае Церковь приходит к человеку. Сегодняшнее наше мероприятие — это возможность в очередной раз напомнить о том, что Христос родился. Сегодня наша молодежь как ангелы разнесли эту благую весть по городу»,

- рассказывает руководитель молодежного отдела Одесской епархии УПЦ, протоиерей Максим Омельченко.

В завершении поездки все хоровые коллективы собрались у рождественского вертепа, установленного на Старосенной площади. Здесь молодежь вознесла молитвы, исполнив рождественский тропарь, кондак и заколядовав всем одесситам.

На Старосенной площади перед многочисленным участниками праздничной акции по благословению митрополита Агафангела выступил Преосвященнейший епископ Диодор, который передал всем поздравление с Рождеством Христовым от правящего архиерея Одесской епархии и пожелал, чтобы радость сегодняшнего праздника всегда оставалась в сердцах одесситов.