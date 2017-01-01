Священники и прихожане Одесской епархии продолжают обход больниц города с рождественскими подарками (фото)

8 января настоятель храма святителя Луки Крымского и мученицы Валентины, протоиерей Иоанн Полещук, клирик храма протоиерей Дмитрий Писарский вместе с молодежью прихода и благодаря поддержке прихожан посетили Одесскую городскую клиническую больницу № 3 им. профессора Л.И. Алейниковой, которая находится непосредственно рядом с храмом.

Поздравив дежурный медперсонал больницы со светлым праздником Рождества Господня, пожелали им душевного и телесного здоровья, помощи и благословенья Божьего в их труде. После чего посетили больничные палаты, поздравляя всех, кто в эти светлые дни находятся в больничных палатах. Более 130-ти больных в эти праздничные дни не остались без внимания. В свою очередь они благодарили за искренние поздравления и теплые слова пожеланий в связи с этим великим праздником Рождества Христова.