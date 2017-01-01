Авария на теплотрассе по ул. Канатной ликвидирована

Сегодня специалисты коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» завершили работы по устранению аварийной ситуации на теплотрассе, подающей тепло в жилые дома по ул. Канатной. Начат запуск теплоносителя в систему.

Планируется, что сегодня в течение дня все отключенные дома получат тепло в предусмотренном объеме.

Как сообщалось ранее, в ночь на 7 января 2017 года, около 01:30, произошло резкое падение давления на теплотрассе диаметром 700 мм, что свидетельствовало об аварийной ситуации.

Как следствие, снизилось давление в теплосети. Для выяснения причин и ликвидации аварийной ситуации на место происшествия оперативно выехали 4 дежурные бригады КП «ТГО».

Около 9-ти часов утра было установлено место аварии. Поврежденный участок теплотрассы выявлен по ул. Канатной, между улицами Семинарской и Пироговской. На период устранения аварии было принято решение об отключении от теплоснабжения 35 домов по ул. Канатной.