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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Одесситов приглашают на ярмарку «Свет Рождества»

Категория: Новости / История и культура

Одесситов приглашают на ярмарку «Свет Рождества»

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела с 10 по 15 января 2017 года состоится международная православная выставка-ярмарка «Свет Рождества».

Принимают участие монастыри и приходы Украинской Православной Церкви, иконописные мастерские, мастера церковных ремесел из Украины, России, Беларуси, Греции, Сербии и Молдовы.

В экспозиции выставки обширный выбор духовной литературы, периодические издания, иконы современных иконописцев, церковная утварь, шитье,  церковные  ткани, ювелирные изделия, керамика, декоративные глиняные изделия, ладан, кадильный уголь, аудио-видео, DVD-продукции и многое другое.

В рамках выставки-ярмарки пройдут различные духовно-просветительские и благотворительные мероприятия.

Выставка работает: с 10.00 до 19.00 (15 января до 17.00) в Одесском  инновационно-информационном  центре (ул. Ришельевская, 28).


Источник: Православная Одесса



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