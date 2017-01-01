Волонтеры напоминают адреса бесплатных обедов для бездомных (фото)

В Одессе внедряется социальный проект «Служба помощи бездомным», который одесские городские власти доверили волонтерам города. Волонтеры делают все возможное для того, чтобы лица без определенного места жительства, оставшиеся в зимние холода без домашнего тепла, хоть как-то смогли обогреться.

Сотрудники полиции Одессы, в случае, если видит на улицах города бездомных людей, отвозят их в пункты обогрева. Там им предоставляется возможность находиться не больше суток. При этом каждый человек без определенного места жительства в пунктах обогрева может подкрепиться и выпить горячего чаю, получить теплые вещи, а также получить профессиональную консультацию психологов.

Однако, одна из важных задач в работе данного проекта - это не просто обогреть и накормить людей, но и выяснить, почему они оказались на улице. Для этого, отметил Герасимов, благодаря поддержке городских властей и их договоренности с Одесской железной дорогой, в зимний период есть возможность бездомным уехать в тот регион Украины, откуда они по какой-то причине приехали в Одессу. Таким образом, можно нуждающихся перенаправить по своим домам.

Всего же, принять и обогреть бездомных в зимний период готовы 11 стационарных пунктов помощи бездомных граждан. Оказывают помощь бездомным:

- в Городском Центре реабилитации для бездомных мужчин (ул. Циолковского, 1)

- в приюте для бездомных Христианской миссии «Новая Жизнь» (ул. Столбовая, 9а)

А также в стационарных пунктах обогрева:

- ул. Виноградная, 36

- ул. Ракетная, 13

- пер. Агрономический, 48

- ул. 2-а Пригородная, 3

- ул. Фонтанская дорога, 97

- ул. Костанди, 105

- ул. Тираспольское шоссе, тел. 063-333-31-17

- ул. Бугаевская, тел. 063-333-38-05

- ул. 2-я Станционная, тел. 063-333-38-07

- ул. Пестеля, 063-333-39-05

В столовой по Малой Малой Арнаутской, 119, любой нуждающийся получит бесплатный горячий обед.