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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одесской области объявлено штормовое предупреждение

Категория: Новости

В Одесской области объявлено штормовое предупреждение

Гидрометцентр Черного и Азовского море  сообщает прогноз погоды от 21 час. 8 января в 21 час. 9 января 2017 г. по г. Одессе облачно с прояснениями. Небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 14-16ºС, днем 8-10ºС мороза. 

По Одесской области облачно с прояснениями. Небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 14-19ºС, днем 8-13ºС мороза.
На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.
10 января
Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северо-западный, днем северо-восточный, 9-14 м/сек. Температура ночью 13-18ºС, днем 8-13ºС мороза.
11 января
Облачно. Снег, утром и днем местами сильный, снежные заносы, метель. Видимость во время снега местами 200-500 м. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 9-14ºС, днем 2-7ºС мороза.

12-13 января
12 января местами небольшой снег. 13 января без существенных осадков. Температура ночью 7-12ºC, днем 1-6ºС мороза.

Для обеспечения беспрепятственного проезда коммунального транспорта, задействованного в ликвидации снежных заносов, убедительная просьба не оставлять личный транспорт на трамвайных путях, магистральных улицах и остановках общественного транспорта.  

С 6 января на период сильных морозов в Одессе работают пункты обогрева: 

- Приморский район - парк Преображенский (ул. Мечникова); 
- Суворовский район - ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Ген. Бочарова (в районе автомойки «Нептун»).  
Одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы города.
Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию города Одессы. 


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