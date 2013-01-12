В Одесской области объявлено штормовое предупреждение

Гидрометцентр Черного и Азовского море сообщает прогноз погоды от 21 час. 8 января в 21 час. 9 января 2017 г. по г. Одессе облачно с прояснениями. Небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 14-16ºС, днем 8-10ºС мороза.

По Одесской области облачно с прояснениями. Небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 14-19ºС, днем 8-13ºС мороза.

На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.

10 января

Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северо-западный, днем северо-восточный, 9-14 м/сек. Температура ночью 13-18ºС, днем 8-13ºС мороза.

11 января

Облачно. Снег, утром и днем местами сильный, снежные заносы, метель. Видимость во время снега местами 200-500 м. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 9-14ºС, днем 2-7ºС мороза.



12-13 января

12 января местами небольшой снег. 13 января без существенных осадков. Температура ночью 7-12ºC, днем 1-6ºС мороза.

Для обеспечения беспрепятственного проезда коммунального транспорта, задействованного в ликвидации снежных заносов, убедительная просьба не оставлять личный транспорт на трамвайных путях, магистральных улицах и остановках общественного транспорта.

С 6 января на период сильных морозов в Одессе работают пункты обогрева:

- Приморский район - парк Преображенский (ул. Мечникова);

- Суворовский район - ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Ген. Бочарова (в районе автомойки «Нептун»).

Одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы города.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию города Одессы.