Одесский активист и просто добрый человека Анатолий Кавун призывает горожан утроить для стариков «Сhallenge чудес»

В рождественские праздники по традиции каждый из нас старается сделать приятное близким и родным. Но есть люди, и Слава Богу, что они есть в нашем городе, которые пытаются сделать праздник для немочных и нуждающихся. Для тех, кто уже не верит в чудеса и не ждем подарков – для стариков.

Одесский активист и просто добрый человека Анатолий Кавун инициировал очередную добру акцию «Сhallenge чудес», чтобы помочь продуктами старикам, оказавшимся за чертой бедности.

«Давайте на несколько мгновений станем волшебниками. Впишите в пост любую сумму, которую Вы готовы передать в проект «Добрый гость» и на эти деньги будут куплены продукты питания, товары первой необходимости тем, кто из-за нашей жизни вокруг уже давно перестал верить в чудо! Справимся? Или пройдем мимо? Итак - Я первый, моя детская мечта: когда я был маленький я мечтал быть волшебником (лажа в том, что мечтаю до сих пор…) и хотел прятаться в разных местах, подбираться к людям и подслушивая их желания реализовывать их… И от меня 1 000 грн (сумма может быть любая) в проект «Добрый гость», пусть кто-то еще поверит в чудо и в то, что волшебники есть! Вызываю всех, кто считает нужным, обратить внимание, на тех, кому нужна Ваша поддержка», - отметил Анатолий.

Благодаря челленджу Анатолий Кавун с помощниками уже собрали внушительную сумму, на которую приобретены продуктовые наборы для стариков.