Митрополит Агафангел посетил с подарками Одесскую детскую городскую больницу №3 (фото)

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил Одесскую детскую городскую больницу №3, чтобы принести маленьким пациентам радостную весть о Родившемся Спасителе мира.

Больница рассчитана на 175 коек и 6 коек интенсивной терапии. Квалифицированную медицинскую помощь здесь оказывают детям любого возраста. Особое внимание уделяется воспитанникам Домов ребенка, детских приютов, интернатов, детям, оставшимся без родительской опеки, и другим социальным категориям. В больнице работают городской Центр лечения эпилепсии, где в 2013 году медицинскую помощь получили 1700 детей, и Центр реабилитации детей, пострадавших в результате авариина ЧАЭС.

В 2014 году одесская детская больница №3 получила почетный статус «Чистая больница, безопасная для пациента», который дается образцовым учреждениям здравоохранения, являющимся образцом в обеспечении современного европейского уровня санитарии и гигиены.

Митрополит Агафангел посетил все отделения лечебного заведения, зашел в каждую палату и поздравил всех малышей с праздником Рождества Христова, пожелав детям быстрейшего выздоровления, родителям терпения и надежду на исцеление, а врачам – мудрости в проведении лечения и любви к маленьким пациентам.

Владыка также вручил каждому ребенку праздничные подарки – сладости, игрушки и наборы канцелярских принадлежностей.

Митрополит Агафангел поблагодарил персонал больницы за их теплое отношение к больным детям, за постоянную заботу о том, чтобы маленькие пациенты получили здесь не только медицинскую помощь, но и тепло любящих сердец.

Владыка вручил каждому сотруднику иконку в благословение на дальнейшие труды по излечению детей, чтобы они выросли крепкими и здоровыми, став достойными гражданами нашего земного Отечества.



