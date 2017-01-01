В Килийском районе обнаружили тело замерзшего пограничника

Сегодня днем в Килийском районе было обнаружено тело служащего Измаильского пограничного отряда 1995 года рождения.

По предварительным данным, мужчина вышел пешком 7 января из Килии в Шевченково и не дошел.

Данную информации «Бессарабии INFORM» подтвердили в пограничном отряде, уточнив, что погибший являлся жителем Килии и не находился на службе. Отец мужчины сообщил о пропаже сына его коллегам и полицейскими, после чего были организованы поиски, но найти парня удалось только сегодня.

Напомним, это уже вторая жертва снежной стихии, обрушившейся на Одесскую область, а особенно на ее южную часть.

Вчера стало известно о смерти сотрудника Службы автомобильных дорог жителя Измаила, который участвовал в расчистке трассы Одесса-Рени. Сперва сообщалось, что причиной трагедии стало переохлаждение, но позже в САД уточнили, что предположительно мужчина умер из-за проблем с сердцем.

Также, в ходе спасательной операции у села Кирнички Измаильско района, пострадал бульдозерист — он сломал ногу.