Скандал: фонд и.о. министра здравоохранения Супрун у торговал аптечками из гуманитарной помощи

Представитель Всемирного конгресса украинцев Ульяна Супрун, ныне возглавляющая Минздрав, в 2014 году обвиняла таможню в проволочках с пропуском гуманитарного груза для АТО, который впоследствии был выставлен на продажу. Так утверждает бывший глава таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

В июне 2014 года волонтер из Канады Ульяна Супрун, ныне занимающая должность и.о. министра здравоохранения Украины, обвиняла украинскую таможню в незаконном задержании медицинских аптечек, предназначенных для сил антитеррористической операции. После выполнения таможенных процедур гуманитарный груз пошел на продажу, написал в Facebook тогдашний глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.



"Как оказалось, груз пришел не гуманитарной помощью, а как обычный товар, за который необходимо уплатить значительную сумму налогов. Но искренность волонтерских устремлений не вызывала сомнений. Благодаря бориспольским таможенникам и бизнесменам, проблему решили быстро. Груз передали фонду волонтера. Спустя некоторое время к таможенникам обратились пограничники, убывающие в АТО. Они знали историю с аптечками и попросили подсказать координаты фонда. А через несколько дней рассказали другую историю. Те самые "гуманитарные аптечки" им предложили купить",

"Готов повторить в суде: из-за Супрун каждый шестой–седьмой пациент с острым инфарктом обречен".

– утверждает Макаренко.Эта история, по словам экс-чиновника, вспомнилась ему в связи с тем, что украинский кардиохирург, директор Киевского Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров обвинил Супрун в халатности, которая "забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы".В эксклюзивном интервью "ГОРДОН" Тодуров заявил:Кардиохирург настаивает, что по вине и.о. главы Минздрава был сорван тендер на 364 млн грн по закупке кардиологических, кардиохирургических и нейрохирургических препаратов и расходных материалов для всей Украины.3 января, когда в СМИ и соцсетях поднялся скандал из-за обвинений Тодурова, Минздрав опубликовал заявление, что ведомство работает на предупреждение заболеваний, а не на поддержку кардиохирургии."Когда я вижу, как и.о. министра Супрун дискутирует с уважаемым и достойным Борисом Тодуровым, вспоминаю ту историю с ее фондом", – прокомментировал ситуацию Макаренко.

В июне 2014 года представитель Всемирного конгресса украинцев Супрун заявила в интервью телеканалу "Интер", что, по ее мнению, чиновники добиваются взятки, не пропуская в Украину 10 тыс. аптечек, приобретенных ее фондом в Канаде.

"Мы не будем платить, потому что мы не за то стояли на Майдане с мужем три месяца, чтобы снова взятки платить", – говорила тогда Супрун.

О дальнейшей судьбе аптечек в СМИ не сообщалось.

27 июля 2016 года Кабинет Министров назначил Супрун, ставшую к тому времени гражданкой Украины, исполняющей обязанности министра здравоохранения. Кандидатуру Супрун на эту должность 12 июля предложил президент Петр Порошенко.