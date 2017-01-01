Скандал: фонд и.о. министра здравоохранения Супрун у торговал аптечками из гуманитарной помощи

Представитель Всемирного конгресса украинцев Ульяна Супрун, ныне возглавляющая Минздрав, в 2014 году обвиняла таможню в проволочках с пропуском гуманитарного груза для АТО, который впоследствии был выставлен на продажу. Так утверждает бывший глава таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.
В июне 2014 года волонтер из Канады Ульяна Супрун, ныне занимающая должность и.о. министра здравоохранения Украины, обвиняла украинскую таможню в незаконном задержании медицинских аптечек, предназначенных для сил антитеррористической операции. После выполнения таможенных процедур гуманитарный груз пошел на продажу, написал в Facebook тогдашний глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.
Эта история, по словам экс-чиновника, вспомнилась ему в связи с тем, что украинский кардиохирург, директор Киевского Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров обвинил Супрун в халатности, которая "забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы".
В эксклюзивном интервью "ГОРДОН" Тодуров заявил:
3 января, когда в СМИ и соцсетях поднялся скандал из-за обвинений Тодурова, Минздрав опубликовал заявление, что ведомство работает на предупреждение заболеваний, а не на поддержку кардиохирургии.
"Когда я вижу, как и.о. министра Супрун дискутирует с уважаемым и достойным Борисом Тодуровым, вспоминаю ту историю с ее фондом", – прокомментировал ситуацию Макаренко.
В июне 2014 года представитель Всемирного конгресса украинцев Супрун заявила в интервью телеканалу "Интер", что, по ее мнению, чиновники добиваются взятки, не пропуская в Украину 10 тыс. аптечек, приобретенных ее фондом в Канаде.
"Мы не будем платить, потому что мы не за то стояли на Майдане с мужем три месяца, чтобы снова взятки платить", – говорила тогда Супрун.
О дальнейшей судьбе аптечек в СМИ не сообщалось.
27 июля 2016 года Кабинет Министров назначил Супрун, ставшую к тому времени гражданкой Украины, исполняющей обязанности министра здравоохранения. Кандидатуру Супрун на эту должность 12 июля предложил президент Петр Порошенко.