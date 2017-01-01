«Вифлеемская звезда»: рождественский подарок от Одесской епархии (фото)

В дни Рождества Христова традиционно Одесская епархия организовывает и проводит для детей города рождественские представления. В русском драматическом театре прошел спектакль «Вифлеемская звезда», поставленный силами воспитанников воскресной школы Спассо-Преображенского собора совместно с творческими коллективами Одесского городского дворца детского и юношеского творчества.

«Мы благодарны директору театра Александру Копайгоре, который уже не первый год на благотворительной основе бесплатно предоставляет помещение театра. Нам также помогают сотрудники театра: световики, звуковики. Театр предоставляет нам декорации»,

- рассказывает председатель миссионерского отдела Одесской епархии, настоятель храма Святой Мученицы Татьяны протоиерей Олег Мокряк.

Спектакль «Вифлеемская звезда» повествует об истории праздника Рождества Христова. Вместе с главными героями маленькие зрители отправляются в далекое прошлое, пытаясь найти ответ на вопрос, почему так важно творить добро.

По традиции в праздничном представлении принял участие митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, который выступил с приветственным словом и поздравил детей с великим праздником Рождества Христова.

«Мы сегодня действительно перенеслись в далекий по расстоянию, но близкий по событию город Вифлеем. Увидели события, которые связаны с рождением Господа Иисуса Христа, насладились теплотой тех, кто славил сегодня Господа – это юные молодые таланты это будущее прекрасного нашего города, нашей страны, нашей церкви»,

- отметил Митрополит Агафангел.

На праздничный спектакль были приглашены дети прихожан одесских храмов, которые после окончания представления получили подарки.