Благодаря благоприятным погодным условиям большинство автотрасс Одесской области расчищено от снега и льда.

На большинстве автомобильных дорог возобновлено движение. По информации пресс-службы областной государственной администрации некоторые ограничения сохраняются только на трассах Р-70 «Одесса-Белгород-Днестровсий –Монаши», М-15 «Одесса- Рени», М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», М-13 «Крапивницкий-Платоново».

Но и на этих дорогах ограничения движения касаются только грузовиков.

Отметим, что по данным областной администрации, на расчистке автодорог занято около 300 единиц техники. Из снежных заторов освобождены 956 автомобилей и автобусов и почти две тысячи человек.

На территории области развернуты сорок семь пунктов обогрева, из которых пять- мобильные, на развертывание и передислокацию которых необходимо всего несколько часов.