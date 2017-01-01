В Одесской области еще есть село без света

Автор: Александр МИХАЙЛОВ, "Слово"
Их трех десятков населенных пунктов, которые были обесточены в результате снежного бурана 6-7 января без электроэнергии остается только одно.
По информации энергетиков, ликвидацией аварий занимаются 16 бригад в составе 16 единиц техники и 46 человек личного состава.
Отметим, что вечером 6 января в Одесской области без электроэнергии оказались 31 населенный пункт. Главной причиной аварий стал обрывы линий электропередач, который произошли вследствие шквалистого ветра и налипания снега на провода.