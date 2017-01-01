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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одесской области еще есть село без света

Категория: Новости


В Одесской области еще есть село без света

Их трех десятков населенных пунктов, которые были обесточены в результате снежного бурана 6-7 января без электроэнергии остается только одно.

По информации энергетиков, ликвидацией аварий занимаются 16 бригад в составе 16 единиц техники и 46 человек личного состава.

Отметим, что вечером 6 января в Одесской области без электроэнергии оказались 31 населенный пункт. Главной причиной аварий стал обрывы линий электропередач, который произошли вследствие шквалистого ветра и налипания снега на провода.

 



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