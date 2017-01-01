Один из лидеров украинских националистов, экс-парламентари й Ирина Фарион призвала украинских бойцов добивать раненых противников.

Как она отметила в интервью «ОТБ Галичина» именно умения и желания добивать раненых более всего не хватает украинским бойцам для достижения успеха в войне.

При этом Ирина Фарион, претендующая на знание истории, сослалась в подтверждение своего убеждения на слова австрийского эрцгерцога Вильгельма Габсбурга, который якобы считал, что «…украинский солдат имеет один недостаток – он не умеет добивать врагов!»

По его мнению, озвученному Ириной Фарион, «…не нужно радоваться, когда москаль ранен в ногу. Догони его и выстели ему в лицо!»

Отметим, что согласно международному праву, добивание раненых на поле боя приравнивается к военным преступлениям, за которые предусмотрен международный трибунал в Гааге.

Кроме того, по мнению военных экспертов, добивание раненых противоречит не только моральным принципам, но и здравому смыслу. Ведь для эвакуации одного раненого обычно требуется не менее двух «неповрежденных» бойцов. В результате, по крайней мере, временно, из боя выводятся сразу три человека.

Таким образом, призывы Ирины Фарирон добивать раненых могут быть обусловлены не разумной необходимостью, а только больной фантазией и неконтролируемой жестокостью.

Добавим, что ранее Ирина Фарион назвала героем человека, застрелившего российского посла в Турции.