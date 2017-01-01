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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В 2016 году следователями фискальной службы региона принято к производству 313 криминальных производств

Категория: Новости

В 2016 году следователями фискальной службы региона принято к производству 313 криминальных производств

Из них, непосредственно следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области на протяжении января-декабря 2016 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 169 криминальных производств.

С учетом остатка производств в начале года, в производстве следственного управления финансовых расследований находилось 402 криминальных производств.

В указанный период следователями всего закончено досудебные расследования в 195 криминальных производств, из которых 31 направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности (из них 19 в связи с возмещением причиненных государству убытков) и 134 закрыто производств.

Сумма установленных убытков во всех криминальных производствах за январь-декабрь 2016 года составила свыше 26 млн.грн. и полностью возмещена в бюджет, отметили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.



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