Проведение капитального ремонта здания Одесского художественного музея зависит от меценатов

На социальной платформе «Мой город» открыт проект Museum for Change. Как сообщают организаторы, он создан с целью содействовать развитию Одесского художественного музея. На данном этапе команда проекта работает в двух направлениях: привлечение посетителей и формирование сообщества меценатов, поддерживающих музей, передает Репортер .

Основные цели проекта: проведение капитального ремонта здания музея и увеличение показателей посещаемости музея в разы.



«Сегодня в Одесском художественном музее, да и во всех государственных музеях страны, действует устаревшая система продажи билетов»,

«Введение автоматизированной системы продажи билетов решит ряд важных задач. Первая из которых, это ребрендинг и изменение внешнего вида билетов, что, в свою очередь, изменит первое впечатление от музея у посетителей. Сегодня, музей использует билеты, выпущенные еще в 1980-х годах»,

«Ну и, конечно же, удобство самой системы позволяет экономить много рабочего времени сотрудников музея при подготовке финансовых отчетов для проверяющих органов»,

- говорится в проекте.Команда активистов разработала план введения автоматизированной системы продажи билетов в Одесском художественном музее.- говорится в сообщении.Новая система, по мнению создателей проекта, будет способствовать сбору данных о посещаемости музея, можно будет узнать наиболее посещаемый день, время, месяц. Таким образом, удастся создать релевантную и эффективную маркетинговую стратегию продвижения музея.- говорится сообщении.Необходимость модернизации системы продажи билетов в музее очевидна. Художественный музей должен работать, в первую очередь, для посетителей. И увеличение показателей комфорта посетителей является приоритетной задачей музея. В перспективе музей должен увеличить показатели посещаемости в разы, и старая система будет не способна пропустить всех желающих, с новой же — удастся избежать очередей и неприятных откликов посетителей.