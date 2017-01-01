Муниципальные аптеки «Одесфарм» в январе предоставляют скидки при покупке медикаментов

В аптеках коммунального предприятия «Одесфарм» в январе действуют скидки на ряд лекарственных препаратов. Перечень лекарств и адреса аптек
В январе 2017 года во всех муниципальных аптеках КП «Одесфарм» действует 30% скидка при покупке препаратов: Тивортин® (при покупке 10 флаконов) и Тивортин® аспартат 200 мл (при покупке 2 флаконов).
Также в течение января предоставляется 10% скидка при покупке кремов для суставов с живокостом, экстрактом можжевельника и полыни, пчелиным ядом, хондроитином, глюкозамином; крем-геля с ментолом от тяжести в ногах и препарата Гепарвен с конским каштаном и акульим жиром.
Кроме того, для обеспечения одесситов лекарственными препаратами по доступным ценам ряд наиболее востребованных медикаментов отпускается в аптеках КП «Одесфарм» по ценам производителей, без торговой наценки:
АЕвит® капс.
• Аллохол табл.
• Аспаркам табл. №10
• Андипал-В табл.
• Антитуссин табл. №10
• Амброксол сироп 15 мг по 100 мл
• Амброксол табл. № 20
• Амлодипин табл.
• Аммиака р-р 40 мл
• Ампицилин табл. 0,25 № 10
• Анальгин табл. № 10
• Анаприлин табл.
• Аспаркам табл.
• Атенолол №20
• Ацетилсалициловая кислота 0,5 № 10
• Белластезин табл.
• Бинт 5х10 стер.
• Бинт 7х14 стер.
• Бисакодил №30
• Боярышника н-ка 25 мл
• Брил. зелени 20 мл
• Бромгексин табл. 8 мг № 20
• Валерианы н-ка 25мл
• Валерьяна табл. № 50
• Валидол № 10
• Вата 50 г. стер.
• Вата 50 г. н/стер.
• Викалин таб. №10
• Горчичник-пакет №10
• Глибенкламид №100
• Диазолин 0,1 № 10 табл.
• Диклофенак таб. № 30
• Диклофенак гель 1% 50г.
• Димексид® р-р д/наружн.прим. фл. 50 мл
• Дротаверин табл. № 10
• Желудочные капли 25 мл
• Зеленина капли 25 мл
• Ибупрофен табл. № 50
• Йод 20 мл
• Календулы мазь 30 г
• Календулы н-ка 40 мл
• Кальция глюконат табл. 0,5 №10
• Камфорный спирт 10% 40 мл
• Каптопрес 50/25мг табл. №20
• Каптоприл 25 мг № 20
• Касторовое масло 30 г
• Кетотифен-ЛХ табл. 0,001г №10
• Клотримазол мазь 1 % 20г
• Корвалол 25 мл
• Корвалтаб таб. № 20
• Левомеколь мазь 40 г.
• Левомицитин №10
• Лоперамид таб. № 10
• Лоратадин № 10
• Люголя р-р с глицерином 25 г.
• Меновазин 40 мл
• Мукалтин® табл. 0,05г №30
• Нафтизин 0,1 % стекло
• Нитроглицерин № 40
• Нитросорбид 10 мг № 40
• Нифедипин таб. 10 мг № 50
• Омепразол капс. 0,02 №30
• Ортофен-ЗТ табл. 0,025 №30
• Панкреатин - Здоровье табл. п/о №20
• Папазол-Д табл. №10
• Парацетамол 500мг капс. №10
• Перикись 40 мл
• Пертуссин 100 мл
• Пирацетам 200мг табл. №60
• Пустырника н-ка 25 мл
• Ранитидин 150мг табл. №20
• Раунатин № 10
• Рибоксин 200мг табл. №50
• Салициловая к-та сп.р-р 1% 40 мл
• Сахарин-Т табл. 0,04 №50
• Септефрил табл. №10
• Стрептоцид табл. №10
• Сенадексин №10
• Скипидарная мазь 30 г
• Софора японская н-ка 50 мл
• Стрептоцид мазь 10%
• Тауфон гл. капли
• Тридуктан-МВ табл. 35мг №20
• Троксегель гель 40 г
• Уголь активированный № 10
• Фамотидин 20мг табл. №20
• Фармадол® таб. №10
• Фталазол таб. № 10
• Фуразолидон № 10
• Фуросемид 40мг табл. №50
• Хлоргексидин 0,05 % 100 мл
• Хлорофиллипт® р-р масл. 2% 25 мл
• Цинковая мазь 10% 25 г
• Циннаризин 25мг табл. №50
• Ципрофлоксацин гл./уш. кап. 0,3%5мл
• Цитрамон № 6
• Эвкалипта н-ка 25 мл
• Элеутерококка н-ка фл 50мл
• Эналаприл 10 мг № 20
• Эхинацеи настойка 40 мл
Адреса муниципальных аптек КП «Одесфарм»:
- ул. Мясоедовская, 32 (городская клиническая больница №1), тел. 37-11-93;
- ул. Дворянская, 10 (детский диагностический центр им. Б.Я. Резника), тел. 37-78-00;
- ул. Жуковского, 30 (медицинский центр «Одесфарм»), тел. 722-51-33;
- Лидерсовский бульвар, 11 (городская клиническая больница №3), тел. 788-10-02;
- Обсерваторный переулок, 8 (Центр первичной медико-санитарной помощи №2), тел. 788-92-15;
- ул. Торговая, 29/31 (Центр первичной медико-санитарной помощи №14), тел. 796-94-90;
- ул. Космонавтов, 11/13 (родильный дом №7), тел. 709-95-69;
- ул. Левитана, 62 (городская поликлиника №20), тел. 770-34-45;
- пр-т Добровольского, 67 (детская городская поликлиника №2), тел. 706-43-56;
- ул. Паустовского, 21 (женская консультация №14), тел. 788-32-29;
- ул. Краснослободская, 36 (детская городская поликлиника №1), тел. 783-13-10;
- ул. Ядова, 61-б (женская консультация №11), тел. 709-31-89.