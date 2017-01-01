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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Муниципальные аптеки «Одесфарм» в январе предоставляют скидки при покупке медикаментов

Категория: Новости / Полезные советы

В аптеках коммунального предприятия «Одесфарм» в январе действуют скидки на ряд лекарственных препаратов. Перечень лекарств и адреса аптек

В январе 2017 года во всех муниципальных аптеках КП «Одесфарм» действует 30% скидка при покупке препаратов: Тивортин® (при покупке 10 флаконов) и Тивортин® аспартат 200 мл (при покупке 2 флаконов).
Также в течение января предоставляется 10% скидка при покупке кремов для суставов с живокостом, экстрактом можжевельника и полыни, пчелиным ядом, хондроитином, глюкозамином; крем-геля с ментолом от тяжести в ногах и препарата Гепарвен с конским каштаном и акульим жиром.
Кроме того, для обеспечения одесситов лекарственными препаратами по доступным ценам ряд наиболее востребованных медикаментов отпускается в аптеках КП «Одесфарм» по ценам производителей, без торговой наценки:


  • АЕвит® капс.
    • Аллохол табл.
    • Аспаркам табл. №10
    • Андипал-В табл.
    • Антитуссин табл. №10
    • Амброксол сироп 15 мг по 100 мл
    • Амброксол табл. № 20
    • Амлодипин табл.
    • Аммиака р-р 40 мл
    • Ампицилин табл. 0,25 № 10
    • Анальгин табл. № 10
    • Анаприлин табл.
    • Аспаркам табл.
    • Атенолол №20
    • Ацетилсалициловая кислота 0,5 № 10
    • Белластезин табл.
    • Бинт 5х10 стер.
    • Бинт 7х14 стер.
    • Бисакодил №30
    • Боярышника н-ка 25 мл
    • Брил. зелени 20 мл
    • Бромгексин табл. 8 мг № 20
    • Валерианы н-ка 25мл
    • Валерьяна табл. № 50
    • Валидол № 10
    • Вата 50 г. стер.
    • Вата 50 г. н/стер.
    • Викалин таб. №10
    • Горчичник-пакет №10
    • Глибенкламид №100
    • Диазолин 0,1 № 10 табл.
    • Диклофенак таб. № 30
    • Диклофенак гель 1% 50г.
    • Димексид® р-р д/наружн.прим. фл. 50 мл
    • Дротаверин табл. № 10
    • Желудочные капли 25 мл
    • Зеленина капли 25 мл
    • Ибупрофен табл. № 50
    • Йод 20 мл
    • Календулы мазь 30 г
    • Календулы н-ка 40 мл
    • Кальция глюконат табл. 0,5 №10
    • Камфорный спирт 10% 40 мл
    • Каптопрес 50/25мг табл. №20
    • Каптоприл 25 мг № 20
    • Касторовое масло 30 г
    • Кетотифен-ЛХ табл. 0,001г №10
    • Клотримазол мазь 1 % 20г
    • Корвалол 25 мл
    • Корвалтаб таб. № 20
    • Левомеколь мазь 40 г.
    • Левомицитин №10
    • Лоперамид таб. № 10
    • Лоратадин № 10
    • Люголя р-р с глицерином 25 г.
    • Меновазин 40 мл
    • Мукалтин® табл. 0,05г №30
    • Нафтизин 0,1 % стекло
    • Нитроглицерин № 40
    • Нитросорбид 10 мг № 40
    • Нифедипин таб. 10 мг № 50
    • Омепразол капс. 0,02 №30
    • Ортофен-ЗТ табл. 0,025 №30
    • Панкреатин - Здоровье табл. п/о №20
    • Папазол-Д табл. №10
    • Парацетамол 500мг капс. №10
    • Перикись 40 мл
    • Пертуссин 100 мл
    • Пирацетам 200мг табл. №60
    • Пустырника н-ка 25 мл
    • Ранитидин 150мг табл. №20
    • Раунатин № 10
    • Рибоксин 200мг табл. №50
    • Салициловая к-та сп.р-р 1% 40 мл
    • Сахарин-Т табл. 0,04 №50
    • Септефрил табл. №10
    • Стрептоцид табл. №10
    • Сенадексин №10
    • Скипидарная мазь 30 г
    • Софора японская н-ка 50 мл
    • Стрептоцид мазь 10%
    • Тауфон гл. капли
    • Тридуктан-МВ табл. 35мг №20
    • Троксегель гель 40 г
    • Уголь активированный № 10
    • Фамотидин 20мг табл. №20
    • Фармадол® таб. №10
    • Фталазол таб. № 10
    • Фуразолидон № 10
    • Фуросемид 40мг табл. №50
    • Хлоргексидин 0,05 % 100 мл
    • Хлорофиллипт® р-р масл. 2% 25 мл
    • Цинковая мазь 10% 25 г
    • Циннаризин 25мг табл. №50
    • Ципрофлоксацин гл./уш. кап. 0,3%5мл
    • Цитрамон № 6
    • Эвкалипта н-ка 25 мл
    • Элеутерококка н-ка фл 50мл
    • Эналаприл 10 мг № 20
    • Эхинацеи настойка 40 мл

 

Адреса муниципальных аптек КП «Одесфарм»:
- ул. Мясоедовская, 32 (городская клиническая больница №1), тел. 37-11-93;
- ул. Дворянская, 10 (детский диагностический центр им. Б.Я. Резника), тел. 37-78-00;
- ул. Жуковского, 30 (медицинский центр «Одесфарм»), тел. 722-51-33;
- Лидерсовский бульвар, 11 (городская клиническая больница №3), тел. 788-10-02;
- Обсерваторный переулок, 8 (Центр первичной медико-санитарной помощи №2), тел. 788-92-15;
- ул. Торговая, 29/31 (Центр первичной медико-санитарной помощи №14), тел. 796-94-90;
- ул. Космонавтов, 11/13 (родильный дом №7), тел. 709-95-69;
- ул. Левитана, 62 (городская поликлиника №20), тел. 770-34-45;
- пр-т Добровольского, 67 (детская городская поликлиника №2), тел. 706-43-56;
- ул. Паустовского, 21 (женская консультация №14), тел. 788-32-29;
- ул. Краснослободская, 36 (детская городская поликлиника №1), тел. 783-13-10;
- ул. Ядова, 61-б (женская консультация №11), тел. 709-31-89.



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