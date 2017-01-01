Муниципальные аптеки «Одесфарм» в январе предоставляют скидки при покупке медикаментов

В аптеках коммунального предприятия «Одесфарм» в январе действуют скидки на ряд лекарственных препаратов. Перечень лекарств и адреса аптек

В январе 2017 года во всех муниципальных аптеках КП «Одесфарм» действует 30% скидка при покупке препаратов: Тивортин® (при покупке 10 флаконов) и Тивортин® аспартат 200 мл (при покупке 2 флаконов).

Также в течение января предоставляется 10% скидка при покупке кремов для суставов с живокостом, экстрактом можжевельника и полыни, пчелиным ядом, хондроитином, глюкозамином; крем-геля с ментолом от тяжести в ногах и препарата Гепарвен с конским каштаном и акульим жиром.

Кроме того, для обеспечения одесситов лекарственными препаратами по доступным ценам ряд наиболее востребованных медикаментов отпускается в аптеках КП «Одесфарм» по ценам производителей, без торговой наценки:



АЕвит® капс.

• Аллохол табл.

• Аспаркам табл. №10

• Андипал-В табл.

• Антитуссин табл. №10

• Амброксол сироп 15 мг по 100 мл

• Амброксол табл. № 20

• Амлодипин табл.

• Аммиака р-р 40 мл

• Ампицилин табл. 0,25 № 10

• Анальгин табл. № 10

• Анаприлин табл.

• Аспаркам табл.

• Атенолол №20

• Ацетилсалициловая кислота 0,5 № 10

• Белластезин табл.

• Бинт 5х10 стер.

• Бинт 7х14 стер.

• Бисакодил №30

• Боярышника н-ка 25 мл

• Брил. зелени 20 мл

• Бромгексин табл. 8 мг № 20

• Валерианы н-ка 25мл

• Валерьяна табл. № 50

• Валидол № 10

• Вата 50 г. стер.

• Вата 50 г. н/стер.

• Викалин таб. №10

• Горчичник-пакет №10

• Глибенкламид №100

• Диазолин 0,1 № 10 табл.

• Диклофенак таб. № 30

• Диклофенак гель 1% 50г.

• Димексид® р-р д/наружн.прим. фл. 50 мл

• Дротаверин табл. № 10

• Желудочные капли 25 мл

• Зеленина капли 25 мл

• Ибупрофен табл. № 50

• Йод 20 мл

• Календулы мазь 30 г

• Календулы н-ка 40 мл

• Кальция глюконат табл. 0,5 №10

• Камфорный спирт 10% 40 мл

• Каптопрес 50/25мг табл. №20

• Каптоприл 25 мг № 20

• Касторовое масло 30 г

• Кетотифен-ЛХ табл. 0,001г №10

• Клотримазол мазь 1 % 20г

• Корвалол 25 мл

• Корвалтаб таб. № 20

• Левомеколь мазь 40 г.

• Левомицитин №10

• Лоперамид таб. № 10

• Лоратадин № 10

• Люголя р-р с глицерином 25 г.

• Меновазин 40 мл

• Мукалтин® табл. 0,05г №30

• Нафтизин 0,1 % стекло

• Нитроглицерин № 40

• Нитросорбид 10 мг № 40

• Нифедипин таб. 10 мг № 50

• Омепразол капс. 0,02 №30

• Ортофен-ЗТ табл. 0,025 №30

• Панкреатин - Здоровье табл. п/о №20

• Папазол-Д табл. №10

• Парацетамол 500мг капс. №10

• Перикись 40 мл

• Пертуссин 100 мл

• Пирацетам 200мг табл. №60

• Пустырника н-ка 25 мл

• Ранитидин 150мг табл. №20

• Раунатин № 10

• Рибоксин 200мг табл. №50

• Салициловая к-та сп.р-р 1% 40 мл

• Сахарин-Т табл. 0,04 №50

• Септефрил табл. №10

• Стрептоцид табл. №10

• Сенадексин №10

• Скипидарная мазь 30 г

• Софора японская н-ка 50 мл

• Стрептоцид мазь 10%

• Тауфон гл. капли

• Тридуктан-МВ табл. 35мг №20

• Троксегель гель 40 г

• Уголь активированный № 10

• Фамотидин 20мг табл. №20

• Фармадол® таб. №10

• Фталазол таб. № 10

• Фуразолидон № 10

• Фуросемид 40мг табл. №50

• Хлоргексидин 0,05 % 100 мл

• Хлорофиллипт® р-р масл. 2% 25 мл

• Цинковая мазь 10% 25 г

• Циннаризин 25мг табл. №50

• Ципрофлоксацин гл./уш. кап. 0,3%5мл

• Цитрамон № 6

• Эвкалипта н-ка 25 мл

• Элеутерококка н-ка фл 50мл

• Эналаприл 10 мг № 20

• Эхинацеи настойка 40 мл





Адреса муниципальных аптек КП «Одесфарм»:

- ул. Мясоедовская, 32 (городская клиническая больница №1), тел. 37-11-93;

- ул. Дворянская, 10 (детский диагностический центр им. Б.Я. Резника), тел. 37-78-00;

- ул. Жуковского, 30 (медицинский центр «Одесфарм»), тел. 722-51-33;

- Лидерсовский бульвар, 11 (городская клиническая больница №3), тел. 788-10-02;

- Обсерваторный переулок, 8 (Центр первичной медико-санитарной помощи №2), тел. 788-92-15;

- ул. Торговая, 29/31 (Центр первичной медико-санитарной помощи №14), тел. 796-94-90;

- ул. Космонавтов, 11/13 (родильный дом №7), тел. 709-95-69;

- ул. Левитана, 62 (городская поликлиника №20), тел. 770-34-45;

- пр-т Добровольского, 67 (детская городская поликлиника №2), тел. 706-43-56;

- ул. Паустовского, 21 (женская консультация №14), тел. 788-32-29;

- ул. Краснослободская, 36 (детская городская поликлиника №1), тел. 783-13-10;

- ул. Ядова, 61-б (женская консультация №11), тел. 709-31-89.