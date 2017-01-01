В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)

Впервые в городе Белгород-Днестровском в доме офицеров был проведен праздничный концерт "Рождественские встречи", в котором приняли участие 170 учащихся воскресных школ города и района. В зале присутствовало более 500 человек, в том числе представители местной власти и благочинный храмов Белгород-Днестровского округа, протоиерей Рустик Выходцев.

На сцене прозвучали рождественские колядки, стихи, песнопения, сценки и танцы в которых дети на разных языках славили родившегося Богомладенца. По окончании концерта для всех был организован сладкий стол