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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)

Категория: Новости / История и культура

В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)

Впервые в городе Белгород-Днестровском в доме офицеров был проведен праздничный концерт "Рождественские встречи", в котором приняли участие 170 учащихся воскресных школ города и района. В зале присутствовало более 500 человек, в том числе представители местной власти и благочинный храмов Белгород-Днестровского округа, протоиерей Рустик Выходцев.

На сцене прозвучали рождественские колядки, стихи, песнопения, сценки и танцы в которых дети на разных языках славили родившегося Богомладенца. По окончании концерта для всех был организован сладкий стол

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В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)
В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)
В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)
В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)
В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)
В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)
В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)
В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)
В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)
В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)
В Белгороде-Днестровском прошли "Рождественские встречи" (фото)
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Источник: Православная Одесса



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