В Одессе открылась международная православная выставка-ярмарка «Свет Рождества» (фото)

С 10 по 15 января в Одесском выставочном центре ОЦНТИ проходит 24-я международная православная выставка-ярмарка «Свет Рождества». На выставке представлены храмы, монастыри, церковные издательства из Украины, России, Белоруссии, Молдовы, Греции и Сербии. Посетители могут приобрести иконы, духовную литературу, различные ювелирные изделия, обереги, церковную утварь и многое другое.
Освятил открытие выставки председатель миссионерского отдела Одесской епархии, настоятель храма Святой Мученицы Татьяны протоиерей Олег Мокряк.
Кроме того, во время работы выставки ежедневно будут проводиться различные благотворительные и духовно-просветительские акции. В частности, планируется проведение форума переселенцев Донбасса, презентация телепроекта «Забытые алтари», круглый стол Центра защиты детей и другие мероприятия.
Время работы выставки с 10 до 19 часов.