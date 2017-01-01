В Одессе открылась международная православная выставка-ярмарка «Свет Рождества» (фото)

С 10 по 15 января в Одесском выставочном центре ОЦНТИ проходит 24-я международная православная выставка-ярмарка «Свет Рождества». На выставке представлены храмы, монастыри, церковные издательства из Украины, России, Белоруссии, Молдовы, Греции и Сербии. Посетители могут приобрести иконы, духовную литературу, различные ювелирные изделия, обереги, церковную утварь и многое другое.

Освятил открытие выставки председатель миссионерского отдела Одесской епархии, настоятель храма Святой Мученицы Татьяны протоиерей Олег Мокряк.

«Одесситы очень любят эту выставку. Здесь атмосфера сама очень благоприятная, благодатная, здесь много икон, нам привозят мощи святых со всех концов Украины, из других мест. Люди могут приложиться к этим святыням, заказать молебен, службы в храмах монастырях, которые здесь представлены, и таким образом помочь пожертвовать на восстановление этих обителей»,

- рассказывает протоиерей Олег Мокряк.

Кроме того, во время работы выставки ежедневно будут проводиться различные благотворительные и духовно-просветительские акции. В частности, планируется проведение форума переселенцев Донбасса, презентация телепроекта «Забытые алтари», круглый стол Центра защиты детей и другие мероприятия.

Время работы выставки с 10 до 19 часов.