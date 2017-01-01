У жителя Одесской области отобрали героин (фото)

Ранее судимый мужчина хранил в собственном доме 50 граммов особо опасного наркотического средства. Сейчас наркотик изъят и передан на исследование.

В ходе сопровождения уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, работники Управления противодействия наркопреступности в Одесской области провели санкционированный обыск в доме жителя п.г.т. Великодолинское Овидиопольского района Одесской области.

В результате по месту жительства 48-летнего ранее неоднократно судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли 50 граммов порошкообразного вещества, похожего на героин, кусок фольги и посуду с остатками указанного порошка, а также 3 медицинских шприца и две стеклянных колбы с остатками жидкости коричневого цвета, похожей на раствор героина.

Изъятое направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУНП в Одесской области.

За незаконное производство, изготовление, приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в особо крупных размерах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Расследование продолжается.