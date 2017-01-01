В сервисном центре МВД обнаружили угнанный автомобиль

При оформлении договора купли-продажи транспортного средства, сотрудники ТСЦ № 5141 установили, что авто числится в угоне. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

22-летний дончанин обратился в территориальный сервисный центр в городе Одесса, чтобы снять с учета автомобиль TOYOTA FJ CRUISER.

После проверки транспортного средства по базе данных, специалисты центра обнаружили, что автомобиль числится в угоне с мая прошлого года. Инициатор розыска Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала этот факт и изъяла автомобиль на площадку временного содержания транспортных средств.

По данному факту проводится проверка, отметили в отделе коммуникации полиции Одесской области.