В Одессе в пунктах обогрева обеспечена медицинская помощь

В пунктах обогрева, открытых для предупреждения случаев переохлаждения людей в период низких температур в Одессе, организовано дежурство медработников.

На период низких температур в Одессе открыты муниципальные пункты обогрева в Суворовском районе - по ул. Жолио-Кюри, 29-а (в районе автомойки «Нептун) и в Приморском районе – в парке Преображенском (ул. Мечникова).

Департамент здравоохранения Одесского городского совета организовал мероприятия по предупреждению случаев переохлаждения людей, в первую очередь, незащищенных слоев населения, и оказания им своевременной и необходимой медицинской помощи.

В каждом пункте обогрева организовано дежурство медицинских работников в течение рабочего дня. В Суворовском районе медицинскую помощь в пунктах обогрева обеспечивают медики Центров первичной медико-санитарной помощи №№ 5, 18 и 28, а в Приморском районе — Центров ПМСП №№ 2, 12 и городской поликлиники №21.

Медицинский персонал, который дежурит в пунктах обогрева, обеспечен укладками с необходимыми лекарственными препаратами и перевязочным материалом для оказания медпомощи в случаях обморожения и травм. Первичную медицинскую помощь медработники оказывают на месте. Если обратившийся человек нуждается в специализированной медпомощи в условиях стационара, медики вызывают бригаду скорой помощи, которая госпитализирует пациента в соответствующее отделение одной из городских больниц.

Всего с момента резкого ухудшения погодных условий в январе нынешнего года медики одесских лечебно-профилактических учреждений оказали медпомощь более чем двум десяткам людей, обратившихся в муниципальные пункты обогрева.