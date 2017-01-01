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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В Одесском зоопарке отметили Рождество

Категория: Новости / История и культура

В Одесском зоопарке отметили Рождество

Яркий праздник в честь Рождества провели для посетителей Одесского зоопарка: хороводы, колядки, конкурсы и подарки
10 января 2017 года в Одесском зоопарке прошел веселый праздник «Рождественские вечерницы».
Маленькие гости зоопарка познакомились с традициями празднования Рождества в Украине, а таже приняли участие в народных забавах, водили хоровод, пели рождественские колядки и рассказывали стихи.

По сюжету празднования злобный Бес украл рождественскую звезду и хотел испортить праздник, но юные любители природы, дружно справившись со всеми конкурсами и заданиями, спасли Рождество.

В этот день праздничную атмосферу в зоопарке помогли создать юные артисты фольклорного хора «Весняночка», которые исполнили колядки и пожелали всем успехов в новом году.
Все участники праздника получили памятные сувениры от зоопарка.


Источник: Официальный сайт города Одессы



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