В Одесском зоопарке отметили Рождество

Яркий праздник в честь Рождества провели для посетителей Одесского зоопарка: хороводы, колядки, конкурсы и подарки

10 января 2017 года в Одесском зоопарке прошел веселый праздник «Рождественские вечерницы».

Маленькие гости зоопарка познакомились с традициями празднования Рождества в Украине, а таже приняли участие в народных забавах, водили хоровод, пели рождественские колядки и рассказывали стихи.

По сюжету празднования злобный Бес украл рождественскую звезду и хотел испортить праздник, но юные любители природы, дружно справившись со всеми конкурсами и заданиями, спасли Рождество.

В этот день праздничную атмосферу в зоопарке помогли создать юные артисты фольклорного хора «Весняночка», которые исполнили колядки и пожелали всем успехов в новом году.

Все участники праздника получили памятные сувениры от зоопарка.