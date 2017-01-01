На прошедшей неделе в Одессе родилось 192 малыша

Информация департамента здравоохранения Одесского горсовета о количестве новорожденных за минувшую неделю.

За первую неделю нового 2017 года в городских родильных домах Одессы появилось на свет 192 новорожденных. За неделю население Одессы пополнили две двойни.

Количественное превосходство на прошлой неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 101. Также за неделю родилась 91 маленькая одесситка.

Лидером по числу принятых родов на минувшей неделе стал городской родильный дом №1, где увидели свет 53 малыша.

На данный момент в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят городские родильные дома №1, №4, №5 и №7. В городском роддоме №2 в настоящее время проводится ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция. Работа одесского роддома №2 будет возобновлена с 1 февраля 2017 года.