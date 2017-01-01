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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

За последнюю неделю в Одессе отмечено пятьдесят подтвержденных случаев заболевания гриппом

Категория: Новости


За последнюю неделю в Одессе отмечено пятьдесят подтвержденных случаев заболевания гриппом

Как сообщила эпидемиолог Госпродпотребслужбы в Одесской области Людмила Красницкая, во всех случаях речь идет о штамме AH3N2 (гонконг). Других штаммов, в том числе ожидаемого еще в октябре штамма группы «Б» пока не обнаружено.

Всего же только за последнюю неделю ОРВИ в Одессе заболели более 17 тысяч человек.

Из них госпитализированы 667, более двух третей из которых составляют дети.

Все остальные лечатся амбулаторно.

Отметим, что по прогнозу медиков вспышка заболеваемости ожидается уже во второй половине января, когда в учебных учреждениях города закончатся зимние каникулы.

Впрочем, по информации департамента образования и науки горсовета, принимая во внимание высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, не исключено, что каникулы могут быть продлены.

Напомним, что согласно решению департамента, директорам школ предоставлено право своим распоряжением закрывать на карантин классы, в которых по болезни отсутствуют более 20% учащихся.



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