 
Информация к новости
  • Просмотров: 35
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Марин Ле Пен намерена оказаться от евро

Категория: Новости / Политика


Марин Ле Пен намерена оказаться от евро

В случае избрания на пост Президента Франции нынешний лидер «президентской гонки», руководитель «Национального Фронта» Марин Ле Пен намерена оказаться от евро.

Об этом она сообщила в интервью агентству «Рейтер». По ее убеждению, в интересах Франции вернуться к национальной валюте, а в общеевропейском масштабе вернуться к системе ЭКЮ, которая действовала там с 1979 года до введения единой европейской валюты. Данная система предусматривает лишь корреляцию курсов европейских валют.

И , по мнению политика, эта система была очень разумна и отказ от нее был ошибкой, которую нужно исправить.

Кроме того, Мерин Ле Пен намерена поднять вопрос и о выходе Франции из Евросоюза. Причем, по ее мнению, лучшим выходом был бы т.н. «Френксид» - то есть проведение общенационального референдума во вопросу выхода из Евросоюза, как э то было сделано в Великобритании.

Напомним, что Франция, наряду с Германией была основательницей системы евроинтеграции, которая зародилась в 1951 году как «Европейское объединение угля и стали» и, в конечном итоге, превратилась в Евросоюз. И ее выход из этой организации, по сути, означает крах всего Евросоюза. Поскольку быть единоличным донором столь масштабной международной организации одной Германии просто не по силам.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 