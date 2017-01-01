В случае избрания на пост Президента Франции нынешний лидер «президентской гонки», руководитель «Национального Фронта» Марин Ле Пен намерена оказаться от евро.

Об этом она сообщила в интервью агентству «Рейтер». По ее убеждению, в интересах Франции вернуться к национальной валюте, а в общеевропейском масштабе вернуться к системе ЭКЮ, которая действовала там с 1979 года до введения единой европейской валюты. Данная система предусматривает лишь корреляцию курсов европейских валют.

И , по мнению политика, эта система была очень разумна и отказ от нее был ошибкой, которую нужно исправить.

Кроме того, Мерин Ле Пен намерена поднять вопрос и о выходе Франции из Евросоюза. Причем, по ее мнению, лучшим выходом был бы т.н. «Френксид» - то есть проведение общенациональног о референдума во вопросу выхода из Евросоюза, как э то было сделано в Великобритании.

Напомним, что Франция, наряду с Германией была основательницей системы евроинтеграции, которая зародилась в 1951 году как «Европейское объединение угля и стали» и, в конечном итоге, превратилась в Евросоюз. И ее выход из этой организации, по сути, означает крах всего Евросоюза. Поскольку быть единоличным донором столь масштабной международной организации одной Германии просто не по силам.