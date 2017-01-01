В регионе снегопад. Дороги закрыты!

В связи с ухудшением погодных условий оперативным штабом было принято решение запретить движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), которые пролегают по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов с 09.00 11 января 2017 года, кроме автодорог М-05 «Киев-Одесса», М-05-01 «Объездная г.Одессы» и М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» (на Таганрог).

Информация об открытии движения транспортных средств будет предоставлено дополнительно.

11 января в связи с ухудшением погодных условий временно запрещен въезд в Одессу грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта