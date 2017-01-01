Украинцам на праздники продавали просрочку и фальсификат

Практически в каждом продуктовом сегменте есть товары "с недостатками". Активнее всего магазины торгуют "залежалыми" продуктами.

В праздники в Украине традиционно растут продажи некачественной и просроченной продукции. На волне новогодней и рождественской суматохи магазинам становится легче продать покупателям "залежалый" товар.

UBR.ua расспросил экспертов, в каких товарных группах больше всего некачественных продуктов, как не купить "просрочку", а в качестве каких продуктов можно не сомневаться.

Не по ГОСТу и замаскированная "просрочка"

Как показывает практика, в предпраздничной суете, покупатели менее придирчивы и внимательны при выборе продуктов. А значит, чаще рискуют купить некачественный товар. А различные праздничные акции так и подталкивают купить еду со скидкой.

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"Сейчас большинство потребителей из-за низкой платежеспособности сначала смотрит на цену, а потом на производителя и качество продукции. Фальсифицируют и алкоголь, и кофе, и сгущенное молоко. В колбасу высшего сорта добавляют глутамат, хотя по требованиям нормативных документов это запрещено. Думаю, в каждом сегменте есть некачественная, нестандартная продукция, которая не отвечает составу, заявленному на упаковке", — отметила в разговоре с UBR.ua зампредседателя ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей" Ольга Котехова.

Наравне с фальсификатом, активней начинает продаваться и просроченный товар. А некоторые магазины и вовсе не гнушаются переклеивать этикетки на фасованном товаре или "перемешивать" на полке просроченные и свежие продукты.

В январе по магазинам не ходят

Но, например, в сегменте консервации наткнуться на залежалый товар сложнее всего, поскольку срок годности выбит на самой банке и он достаточно большой — три года. То же самое касается и других продуктов с длительным сроком хранения.

Исключение составляют разве что вина, а именно, молодые и игристые. Последние хоть и редко подделывают (это не выгодно), но вот "залежалая" бутылка может сильно отличаться по вкусу и аромату.

"Алкоголь может хранится долго, как и консервы, поэтому можно быть спокойным, если, конечно же, не покупать его "из-под полы" или через интернет. Внимательным нужно быть и с кондитеркой — к примеру, сейчас продаются торты и пирожные, свежесть которых в праздники уже будет сомнительной. Осторожным нужно быть и с фасованными сырами и колбасами с "магазинными" этикетками", — заметил в беседе с UBR.ua директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Что касается акций и скидок, то они не далеко не всегда значат, что магазин хочет побыстрее избавится от продуктов, срок годности которых подходит к концу — чаще всего это все-таки связано с желанием больше заработать перед "мертвым" с точки зрения продаж, январем. К примеру, у "молочки" он начался еще 28-29 декабря (кроме майонеза) — в ближайшие 1-2 месяца ее будут покупать очень вяло.

Не хотят возвращать товар

Много скидок торговые сети предлагают также и на овощи и фрукты. Эти продукты даже иногда выгодней купить именно в магазине, а не на рынке.

"Как правило, на рынках цены перед большими праздниками ниже в среднем на 10%. Но именно с учетом скидок и акций в торговых сетях, сейчас порой выгодней скупиться именно в магазине. К примеру, практически всю консервацию из "новогоднего" набора можно найти с дисконтом. А вот свежие грибы дешевле в магазине не будут — они в большинстве своем все импортные и дорогие", — говорит Дорошенко.

По словам Ольги Котеховой, "просрочка", на сегодняшний день, не так актуальна, как фальсификат. Потребители уже приучились смотреть на дату производства и срок годности.

"Конечно бывают просроченные товары, которые очень дорогие, не востребованные или случайно завалявшиеся, но и это редкость. Супермаркеты возвращают поставщикам товары срок хранения которых истёк", — заметила эксперт.

Как отметил Алексей Дорошенко, если покупатель обнаружил некачественный товар уже дома, то в большинстве своем магазины идут на уступки и соглашаются обменять покупку. Но многие клиенты просто не решаются на возврат товара из-за лени или нежелания ссориться с торговой сетью.

Вместе с тем, точные объемы рынка "просрочки" и фальсификата эксперты назвать затруднились — такие глобальные исследования стоят недешево.

"Фальсификата больше не становится, но продается однозначно больше. Если государство сейчас не примет меры, то скоро с рынка Украины исчезнет нормальная качественная продукция, так как она неконкурентоспособна по цене", — отметила в разговоре с Котехова.