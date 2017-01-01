Повестки в военкоматы получат мужчины с высшим образованием

Некоторые категории украинцев могут получить отсрочку от службы в рамках нового призыва в армию в 2017 году.

Отмечается, что на службу призовут юношей в возрасте от 20 до 27 лет. Те украинцы, которым исполнилось 18-19 лет, также могут пойти в армию - на добровольной основе, пишет newsoboz.org .

Отсрочка от службы полагается людям, которые содержат нетрудоспособную мать, отца или другого родственника, имеют ребенка, которому не исполнилось 3 года, сами воспитывают ребенка (без матери), имеют двух и более детей, беременную жену или жену инвалида.

Также получить отсрочку могут получить сироты, юноши, которые имеют временные проблемы со здоровьем, те, у кого есть брат, который в данное время служит в армии, а также молодые люди, которые получают образование на дневной форме и еще не достигли 21 года.

Также отсрочка полагается учителям, медикам, полицейским (на период работы по специальности), а также подозреваемым в уголовных преступлениях.

В то же время, освобождение от службы могут получить молодые люди, имеющие определенным проблемы со здоровьем и те, кто старше 27 лет.