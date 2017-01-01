 
Информация к новости
  • Просмотров: 248
  • Дата: Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28

Внимание, случился аварийный прорыв водопровода на ул. Варненская

Категория: Новости / Происшествия

Внимание, случился аварийный прорыв водопровода на ул. Варненская

11 января в филиал «Инфоксводоканал» поступила информация о течи воды по проезжей части на улице Варненская, 2/2. По указанному адресу незамедлительно выехала аварийная бригада для обследования места предположительного прорыва водопровода. В настоящее время сотрудники аварийной службы «Инфоксводоканала» перекрыли воду в указанном районе и приступили к работам по устранению аварии. Без воды временно будут дома по улицам Варненская, Академика Филатова, Валентины Терешковой. Завершить аварийные работы и восстановить водоснабжения планируется предположительно к 18:00 11.01.2017.
В свою очередь, филиал «Инфоксводоканал» обращается к жителям города Одессы с просьбой при обнаружении аварийных ситуаций незамедлительно обращаться в колл-центр предприятия по тел. 705-55-05, 068-905-55-05,
093-17-00-155.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 