Еще один одесский банк канул в Лету

Платинум банк признан неплатежеспособным. История банка закончилась вчера, 10 января, когда правление НБУ решило вывести банк с рынка. Официальная мотивация НБУ – у «Платинума» отрицательный капитал.

Всего таких банков, по данным НБУ на конец ноября, кроме «Платинума», было два: Артем Банк (вывели с рынка сразу – 16 ноября) и банк Траст владельца кондитерской компании АВК Владимира Авраменко (банк признали банкротом 6 декабря после того как сделка с потенциальным покупателем не состоялась).

Как и Траст, Платинум заявлял о существующей программе докапитализации до 2019 года. Об этом же говорила и замглавы НБУ Катерина Рожкова (она же – бывший предправления Платинум Банка). 18 ноября сразу после введения временной администрации в банк Артем она заявила, что у обоих банков есть план по увеличению капитала. Траст это в итоге не спасло. Платинум Банк тоже.

Отрицательный капитал Платинума на конец третьего квартала достиг 162,5 млн гривен. При минимальном требовании НБУ по капиталу банков в 200 миллионов, владельцам Платинума пришлось бы за три месяца найти около 400 млн гривен. Да и кто эти собственники – официально неизвестно. В НБУ до сих пор на рассмотрении находятся документы по приобретению 75% акций банка одесским бизнесменом Борисом Кауфманом. Он давно считался реальным бенефициаром банка, но в офстатистике НБУ в структуре собственников Платинума на 23 ноября фигурировала «футбольная команда» из 11 человек с долей не более 9,9% каждый. Как поясняют в НБУ, у Кауфмана не было разрешения от Антимонопольного комитета.

Кроме капитала большой проблемой была убыточность. Три квартала этого года Платинум закончил с «минусом» в 333,9 млн гривен. Самое примечательное здесь, что с третьего квартала 2015 года чистый процентный доход банка был отрицательным. По третьему кварталу этого года процентные затраты банка превышали аналогичную статью доходов на 287,8 млн гривен.

Это значит, что Платинуму по меньшей мере четыре квартала подряд приходилось платить за привлеченные депозиты населения больше, чем он получал от погашения кредитов. Доход от кредитов — не единственная доходная статья в балансе банка. Другие наиболее очевидные направления — комиссионные доходы, операции с валютой и ценными бумагами. Но дыру в доходности за их счет Платинум не перекрывал: чистый комиссионный доход (в третьем квартале): 25,597 млн гривен, торговый результат (перепродажа валюты, ценных бумаг и друх фининструментов): 21,481 млн грн.

Такая модель работы была убыточной, банк нуждался в срочной докапитализации (причем в начале года капитал банка был положительным). Единственная альтернатива в таком случае – работать, по сути, по принципу финансовой пирамиды, когда высокие проценты по старым вкладам погашались за счет привлечения новых.

Ставки по депозитам Платинум банка были действительно аномально высокими для украинского рынка. Банк предлагал вкладчикам максимальные 22-24% годовых в гривне при среднерыночных ставках в 16,9%. Платинум фигурировал и среди лидеров украинского рынка по затратам на рекламу. По итогам третьего квартала на маркетинг и рекламу банк потратил 33,380 млн гривен — это второй показатель по рынку после Привата, затраты которого за квартал составили 43,914 млн грн. По масштабам деятельности ПриватБанк превосходит Платинум примерно в 30 раз.

В рейтинге устойчивости банков «Минфина» Платинум занимал последнее или предпоследнее место с 1 квартала 2015 года. Исходя из отчетности банка на 1 октября этого года при кредитном портфеле свыше 6 млрд гривен, недорезервирование по кредитному риску составляло 952 млн. Норматив адекватности капитала банка (собственный капитал/чистые активы) был отрицательным: «минус» 2,23%. Общая сумма вкладов – почти 6,7 млрд гривен. Из них на депозиты физлиц приходилось 5,981 млрд. Ликвидных средств при этом всем было меньше 200 млн гривен.

Накануне введения в банк временной администрации, Фонд гарантирования вкладов получил от Министерства финансов 7,94 млрд гривен в виде ОВГЗ. Фонд возместит депозиты 97% вкладчиков Платинум Банка. Это 4,8 млрд гривен для 197 тыс человек.