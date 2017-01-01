Одесские полицейские взяли банду интернет-мошенников

В течение года своими мошенническими действиями злоумышленники обманули около сотни граждан, присвоив средства каждого из них на сумму от трех до 32 тысяч гривен.

Напоминаем, что летом 2016 года работники отдела противодействия киберпреступности в Одесской области Причерноморского управления киберполиции Департамента киберполициии Национальной полиции Украины сообщили двум организаторам преступной группы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и в порядке ст. 208 УПК Украины задержали их.

Злоумышленники во всемирной сети Интернет сделали копии известных интернет-магазинов по продаже бытовой техники и телефонов, по которым предлагали гражданам несуществующий товар. За год от их преступной деятельности пострадали около ста граждан, перечисливших на карточные счета мошенников от трех до 32 тысяч гривен каждый.

Третий соучастник длительное время, чтобы избежать уголовной ответственности, скрывался от органов досудебного следствия, постоянно меняя мобильных операторов и место проживания и всячески препятствовал досудебному расследованию.

Было установлено, что мужчина ранее входил в состав известной преступной группировки. По распределенным ролям он снимал деньги с банковских карточек, на которые поступали средства от потерпевших и, по указанию организаторов группы, осуществлял оплату за пользование сервисом интернет-телефонии. Остальное он передавал организаторам. Для быстрого передвижения при снятии наличных с банкоматов злоумышленник пользовался мотоциклом, который криминальная троица приобрела за 2500 долларов США.

«Третий участник преступной группы также задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана для злоумышленника мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», - отметил начальник отдела противодействия киберпреступности в Одесской области Причерноморского управления киберполиции Департамента киберполициии Национальной полиции Украины Юрий Выходец.

С целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим на автотранспорт злоумышленников наложены аресты. Досудебное расследование продолжается.