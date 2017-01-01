В Одесской области проходит отбор на премию "Творча молодь Одещини 2017"

В премию "Творча молодь Одещини 2017" могут принимать участие молодые люди в возрасте до 35 лет в следующих номинациях:

- КВНщик года; Команда КВН года; Вокалист года; Вокалистка года; Музыкальный коллектив года; DJ года; Ведущий года; Танцор года; Танцевальный коллектив года; Хореограф года; Спортсмен года; Спортивная команда года; Handmade мастер года; Фотограф года; Художник года; Поэт года; Режиссер года; Дизайнер года; Нестандартное творчество года; Флешмоб года;

- Волонтер года; Открытие года; Творческий человек года; Творческий проект года; Прорыв года среди молодежных организаций; Организация года.

Для участия в проекте необходимо до 15 января 2017 года. Участники предоставляют информацию о своих творческих достижениях только за 2016 год.

Организатором выступила Одесская молодёжная организация "ЛАЙТ" .

Цель проекта:

- поощрение юных и полных амбиций творческих людей;

- возможность дать молодым талантам новый толчок в работе над собой;

- популяризация культурной жизни среди молодежи Одесского региона.

Победителей в номинациях ожидают грамоты, кубки и подарки.

Проект проходит в три этапа:

1 этап - Подача заявок (до 15 января 2017 года);

2 этап - Отбор дипломантов (с 15 января по 15 февраля 2017 года члены жюри отбирают по 5 дипломантов в каждой номинации);

3 этап - Церемония награждения (февраль 2017 года - награждение дипломантов и победителей в каждой номинации).