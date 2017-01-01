Возле одесского "Привоза" ограбили и обокрали иностранца

Ранее злоумышленник уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим за кражи, грабежи и разбои. На момент задержания он разыскивался за укрывательство от следствия.

В Приморский отдел полиции г. Одессы поступило заявление 42-летнего иностранца, прибывшего в Одессу с целью отдыха. Мужчина сообщил, что его ограбили около рынка «Привоз».

В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили, что двое неизвестных открыто завладели его деньгами в сумме 300 фунтов стерлингов, 410 евро и 1500 гривен, а также документами и мобильным телефоном.

Работники полиции немедленно приступили к проведению первоочередных следственно-оперативных мероприятий. В результате по горячим следам правоохранители задержали одного из подозреваемых в совершении данного преступления. Им оказался 29-летний одессит.

Установлено, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим за кражи, грабежи и разбои. Также установлено, что задержанный разыскивается Малиновским отделом полиции за укрывательство от органов предварительного расследования.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник уже признался в совершении данного преступления и проверяется на причастность к другим правонарушениям, совершенным на территории Одесской и других областей Украины.

В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию второго соучастника преступления. Расследование продолжается. отметили в отделе коммуникации полиции Одесской области.