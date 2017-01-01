В Одессе чистят улицы (фото)

Сегодня в связи с ухудшением погодных условий (снегопад, налипание снега, гололед) в ходе заседания оперативного штаба одесской мэрии руководством города принято решение с 7:00 часов утра временно запретить въезд в Одессу грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

Спецтехника коммунального предприятия «Городские дороги» работает в непрерывном режиме. Кроме того, с 10:30 часов сформированы колонны из снегоуборочной и спецтехники (6 колонн по 6-7 машин), которые в сопровождении полиции очищают магистральные улицы от снега. Колонны движутся в разных направлениях.

Всего на улицах Одессы работают 82 единицы спецтехники КП «Городские дороги» и 207 сотрудников предприятия.

Также в ликвидации снежных заносов задействованы сотрудники КП «ЖКС», которые выполняют работы по очистке тротуаров, пешеходных переходов и остановочных комплексов от снега и посыпке песчано-солевой смесью. В каждом КП «ЖКС» подготовлена техника и инвентарь для уборки снега. Всего в работах задействованы 1500 сотрудников предприятия.